ФОТО | Рядом с Таллинном появится развлекательный центр размером с два футбольных поля

Harju KEK инвестирует в проект развития Общинного центра Кейла 30 миллионов евро, чтобы он стал новой местной достопримечательностью и воротами города. Центр будет построен на Палдиском шоссе, на месте некогда легендарного главного здания Harju KEK, рядом с поликлиникой и Кейлаской школой – всего в сотне метров от Таллиннской окружной дороги. Эта магистраль соединяет основные трассы Эстонии, по ней в Кейла и Ляэне-Харьюмаа ежедневно приезжают десятки тысяч людей.

По словам исполнительного директора Harju KEK Янека Лехтметса, о необходимости создания Общинного центра в Кейла говорили уже много лет, поскольку уютный город Кейла стал центром притяжения всей западной части Харьюского уезда, население которого растет, а рынок труда развивается.



„Кейла и вся волость Ляэне-Харьюмаа – регион с большими перспективами. Можно с уверенностью сказать, что у него наибольший в Эстонии потенциал как для жителей, так и для бизнеса“, – сказал Лехтметс.

По словам Лехтметса, планируемый центр призван привнести в Кейла новые ценности и опыт, которые обогатят сообщество и создадут новые стандарты жизни. Многофункциональный центр предложит некоторые услуги и развлечения, которых до сих пор в Кейла не было.

Здание площадью почти 13 000 квадратных метров, общим размером с два футбольных поля, спланировано таким образом, чтобы стать не просто очередным обычным торговым центром. Создавая его концепцию, Harju KEK в значительной степени опирался на опрос, проведенный Кейлаской городской управой в 2019 году, в ходе которого сами жители указали, что в городе не хватает возможностей для проведения досуга в помещении – спортивного клуба, кинотеатра и других развлечений.