Глава ЕЦБ: процентные ставки будут расти и дальше – а с ними и платежи по жилищным кредитам

О том, что постепенное (и в целом все еще довольно значительное) повышение процентных ставок продолжится, объявила в минувший четверг глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард.

Если раньше прогнозировалось, что в новом году нас ожидает всего пара небольших повышений, то из последнего месседжа ЕЦБ можно сделать вывод, что в 2023 году процентная ставка вырастет еще как минимум на 1%, а то и больше.

До сих пор долгосрочные прогнозы говорили о том, что процентные ставки ЕЦБ, а также Euribor, который напрямую влияет на величину интресса по кредитам для частных лиц и компаний, к концу 2023 года могут опуститься ниже летнего пика.