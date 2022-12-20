20.12.2022, 07:37
„ЕЦБ заставил меня сесть на диету: рост Euribor ударил по кошелькам заемщиков(1)
Еще в начале лета базовая процентная ставка была отрицательной, однако для борьбы с резким ростом инфляции центральные банки начали повышать ставки. Так, в ноябре инфляция в Эстонии достигла 21,3%, а в еврозоне превысила 10%.
На прошлой неделе 6-месячный Euribor достиг 2,5 процента. Это означает, что если согласно договору заемщик должен платить 2% банковской маржи плюс 6-месячный Euribor, то в целом его интресс составляет 4,5%.
Заемщики, которые годами радовались нулевой ставке Euribor, теперь столкнулись с большими проблемами – ежемесячные платежи резко выросли.