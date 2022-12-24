Сдавать или продать: что ждет рынок недвижимости?

В октябре 2022 года в Эстонии было совершено 3644 сделки купли-продажи недвижимости, что на 32% меньше, чем в аналогичный период прошлого года, и на 8% меньше, чем в предыдущем месяце, сообщает rus.err.ee. Активность заключения сделок на рынке недвижимости снижается второй месяц подряд.

Из статистики Земельного департамента следует, что в октябре было совершено 1816 сделок продажи квартирной собственности, что на 33% меньше, чем в октябре 2021 года. Сделок с незастроенной землей было совершено 981, а сделок с застроенной землей – 621, что на 28% и 38% меньше, чем в прошлом году.

В Таллинне было совершено 702 сделки с квартирами, что на 33% меньше, чем год назад в октябре, по сравнению с сентябрем количество сделок с квартирами в столице осталось на том же уровне. В Тарту было продано 109 квартир. Последний раз ежемесячная активность на рынке недвижимости в Тарту была такой низкой весной 2020 года. Количество сделок с квартирами в Тарту за год сократилось почти на 52% и на треть по сравнению с прошлым месяцем.

Тенденция к снижению заинтересованности покупателей в недвижимости, увеличение предложений, которое влечет за собой снижение цен, наталкивает на вопрос, а не настал ли тот момент, когда недвижимость будет только дешеветь? Что делать тем, кто хочет купить или продать квартиру? Стоит ли рассмотреть сейчас возможность сдать жилье в аренду вместо выставления его на продажу?

Чем меньше спрос, тем больше предложений

Старший экономист Swedbank Лийз Эльмик говорит об ожидаемом умеренном падении цен на недвижимость. Более серьезная коррекция цен, по ее словам, будет сдерживаться низким уровнем безработицы, по-прежнему быстро растущими доходами и низкой долговой нагрузкой домохозяйств.