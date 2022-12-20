ФОТО | Завершено строительство жилого района у озера Харку

Наряду с краеугольным камнем праздник остропилки является еще одним важным этапом, достойным празднования в процессе строительстве здания и, по старинным поверьям, он приносит удачу будущим жильцам.

Квартиры в Järveotsa Kodud отличаются продуманной планировкой, большими окнами и современными полами с подогревом, причем в каждой квартире есть уютный балкон и персональная кладовка. Жилым домам присвоен энергоэффективный класс энергопотребления В.

Наряду с уютными зонами для отдыха и игр для будущих жильцов будет создана полноценная жилая среда, где парковки безопасно перенесены под дома и к границам территории, а в ходе работ будет построена новая улица Тасанди. Также будет сохранен и благоустроен граничащий с участком ручей Ярвеотса, который вместе с тропой здоровья добавит привлекательности и оригинальности всему району.

Bonava в течение одного года компенсирует стоимость коммунальных услуг всем новым клиентам, покупающим квартиры в новостройках компании, так что первый год в новом доме проходит беззаботно. „Квартиры в новостройках более энергоэффективны, чем в старых многоквартирных домах, но расходы на бытовые нужды выросли. Поэтому мы хотели бы поддержать в принятии решений о покупке молодые семьи, которые являются нашей основной целевой группой“, - прокомментировал член правления Bonava Лаури Лааноя.

Järveotsa Kodud – современный, созданный для семей и близкий к природе район Bonava в Хааберсти, неподалеку от озера Харку. Рядом находятся продуктовые магазины, тропы здоровья, школы и детские сады, а до торгового центра Rocca al Mare, Saku Suurhall, Teras Beach и зоопарка можно доехать всего за несколько минут.