Итоги 2022 года на рынке недвижимости: шок от войны и энергетический кризис

Во время весенне-летнего периода многие строительные предприятия столкнулись с ситуацией, когда озвучить заказчику цену строительства было практически невозможно. Кроме того, в случае новых зданий было невозможно и установить цену аренды. По словам экспертов, действующих на рынке уже много лет, раньше такой ситуации не возникало никогда.

По словам исполнительного директора Kinnisvara24 Урмаса Уйбомяэ , количество предложений по продаже подтверждается и статистикой портала. „Количество всех объявлений по сравнению с предыдущим годом выросло на одну пятую. Среди разместивших объявления лиц больше всего добавилось собственников недвижимости, которых в этом году было на 20 процентов больше, чем в прошлом, – добавил он. – Что касается объектов недвижимости, то прежде всего увеличилась доля частей домов, а также квартир“.

В начале 2022 года впервые за более чем десять лет снизилось количество продающихся объектов недвижимости – в январе количество предлагаемых потенциальным покупателям в Харьюмаа квартир было более чем в два раза меньше, чем, например, три года назад, и более чем в четыре раза меньше, чем в 2008 году. „Однако начиная с января ситуация стала меняться, и количество предложений по продаже снова стало расти. Сегодня на рынке в Харьюмаа количество предлагаемых квартир в два раза больше, чем в начале года“, – пояснил член правления Domus Kinnisvara Рандо Ванавески .

В течение последних 12 месяцев мы наблюдали целый ряд турбулентностей – этот период прошел под знаком как войны в Украине, вызвавшей цепную реакцию, непосредственно затронувшую сектор недвижимости и строительства, так и энергетического кризиса. „В этом году цепочки поставок, которые только начали восстанавливаться от коронакризиса, подверглись новому удару, в результате чего цены на строительные материалы взлетели до невиданных высот. Некоторые товары и вовсе стали недоступными, в результате чего строительным предприятиям пришлось искать новые рынки, с которых можно было бы осуществлять поставки“, – рассказал партнер RE Kinnisvara Анди Плесковски .

Весной рынок очень быстро среагировал на необходимость найти решение для размещения беженцев, которые приехали в Эстонию, спасаясь от войны. С помощью специально предназначенного для военных беженцев из Украины портала по недвижимости, который был создан при сотрудничестве между Kinnisvara24 и Департаментом социального страхования, уже в течение первых двух месяцев найти для себя жилье смогли более 700 беженцев. „Портал по-прежнему активен – в настоящее время на нем размещено 137 активных предложений по аренде жилья по всей Эстонии, и в случае 39 таких предложений аренда предлагается бесплатно“, – отметил Уйбомяэ.

На местный строительный рынок повлияло и возвращение приехавшей ранее в Эстонию из Украины рабочей силы на родину. „Весной многие мужчины уехали обратно в Украину, чтобы защищать свою страну, в результате чего строительные предприятия столкнулись с нехваткой рабочих рук“, – добавил Плесковски.

Первоначальный шок от войны на некоторое время приостановил заключение сделок, однако за этим последовало быстрое оживление рынка и продолжение роста цен. „Тем не менее, такой рост продолжался всего лишь несколько месяцев. Осенью энергетический кризис, быстрый рост ставки Euribor и инфляция лишили людей чувства уверенности. Рост экономики замедлился, и количество сделок с недвижимостью резко уменьшилось, что, в свою очередь, отрицательно повлияло и на рынок новых девелоперских объектов“, – добавил аналитик Uus Maa Kinnisvarabüroo Ристо Вяхи.

В качестве контраста Вяхи привел рынок аренды, который под влиянием волны беженцев резко активизировался. „Такого давления на рынок аренды в Эстонии никогда раньше не было“, – добавил Вяхи.

Помимо частных потребителей быстро выросшие цены на энергию нанесли серьезный удар и по предприятиям, так как потребление энергии образует значительную часть их общих расходов. В 2023 году в Таллинне будет построено меньше всего новых коммерческих площадей по сравнению с предыдущими годами. „Объем сравним с началом последовавшего за коронавирусным кризисом 2021 года, когда на рынке появилось меньше всего новых коммерческих площадей за последние шесть лет.

По словам Ванавески, в 2022 году на смену боязни упустить выгоду (FOMO – Fear Of Missing Out) пришла боязнь выбрать не лучшее предложение (FOBO – Fear Of Better Options). „Это, в свою очередь, означает, что совершить удачную продажу удается тем, кто обладает лучшими техническими возможностями по продаже и большей последовательностью, и сегодня желающие продать свою недвижимость люди все больше обращаются за помощью к профессионалам, то есть к маклерам“, – добавил Ванавески.