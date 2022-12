Итоги 2022 года на рынке недвижимости: шок от войны и энергетический кризис

По словам Ванавески, в 2022 году на смену боязни упустить выгоду (FOMO – Fear Of Missing Out) пришла боязнь выбрать не лучшее предложение (FOBO – Fear Of Better Options). „Это, в свою очередь, означает, что совершить удачную продажу удается тем, кто обладает лучшими техническими возможностями по продаже и большей последовательностью, и сегодня желающие продать свою недвижимость люди все больше обращаются за помощью к профессионалам, то есть к маклерам“, – добавил Ванавески.