КАЛЬКУЛЯТОР | Расходы на кредиты растут: 12-месячный еврибор превысил 3%. Посчитайте, на сколько увеличатся платежи!

По состоянию на понедельник 12-месячный Euribor составил 3,057%, 6-месячный Euribor — 2,585%, а 3-месячный Euribor — 2,063%. По мнению ЕЦБ, стабильное существенное повышение процентных ставок должно происходить и дальше, чтобы достичь уровня, обеспечивающего возвращение инфляции к 2%.

Сохранение процентных ставок на ограничительном уровне со временем замедлит инфляцию путем снижения спроса, а также предотвратит риск постоянного роста инфляционных ожиданий, отметили в ЕЦБ.

Вместе с ростом Euribor растут и интрессы по кредитам а, следовательно, и кредитные платежи. Согласно статистике Банка Эстонии, средняя процентная ставка по жилищным кредитам вместе с Euribor выросла в конце октября до 3,9%, а по долгосрочным кредитам предприятий – до 4,5%.

В этом году средняя процентная ставка по жилищному кредиту вместе с Euribor выросла почти на 2%. Еще в начале года средняя процентная ставка по жилищным кредитам вместе с Euribor составляла 2%, а по долгосрочным кредитам предприятий — 2,6%.

В целом увеличение Euribor означает большие дополнительные расходы, если учесть, что остаток по жилищным кредитам домохозяйств на октябрь составляет 10,3 млрд евро. Таким образом, увеличение Euribor всего на один процент означает дополнительные расходы в размере 100 млн евро в год.

При помощи калькулятора вы можете подсчитать, каким образом увеличение ставки Euribor отражается на платежах по кредиту.

false