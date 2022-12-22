ФОТО И ВИДЕО | Смотрите, как изменится торговый центр Т1

Авторами проекта реновации являются архитектурное бюро Novarc и KOKO arhitektid, которые разработали новое фасадное решение и дизайн интерьера общих пространств. Надзор собственника за строительными работами осуществляет Inseneribüroo Telora OÜ.

„В лице Ehitustrust центр T1 нашел партнера с подходящим опытом, чей портфель работ включает несколько крупных объектов. Нам идеально подходит опыт Ehitustrust в области строительства и реконструкции торговых центров, который компания теперь может применить в Т1. Первыми работами Ehitustrust станут установка в центральном атриуме двух стеклянных лифтовых шахт, строительство на третьем этаже арендных площадей для спортивных клубов и учреждений здравоохранения, а также ряд других работ“, - рассказал исполнительный директор T1 Тармо Хыбе.

„Коллектив Ehitustrust имеет опыт строительства нескольких крупных торговых центров. Среди них Lõunakeskus в Тарту, где, как и в Т1, строительные работы велись, в то время как остальная часть центра работала, и клиенты могли посещать магазины, рестораны и места проведения досуга. Важно обеспечить комфорт для всех работающих в центре предприятий, чтобы все клиенты могли находиться в центре безопасно и в чистоте. Важны способность проектной команды к планированию, а также тесное сотрудничество и коммуникация со всеми работающими в здании арендаторами“, - сказал член правления Tallinna Ehitustrust Ээрик Сташкевич.