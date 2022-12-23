Эксперты прогнозируют, что 2023 год принесет для рынка недвижимости
Царящая в экономике неуверенность обусловила снижение активности заключения сделок в сфере недвижимости и увеличение количества предложений на вторичном рынке. Последует ли за спадом покупательского интереса снижение цен, и станет ли новый год для покупателей жилья выгодным? Какие риски следует учитывать? Тренды сферы недвижимости в следующем году прогнозируют аналитик Uus Maa Kinnisvarabüroo Ристо Вяхи, партнер RE Kinnisvara Анди Плесковски, исполнительный директор Kinnisvara24 Урмас Уйбомяэ и член правления Domus Kinnisvara Рандо Ванавески.
Охлаждение экономики повлияло на поведение и чувство уверенности девелоперов недвижимости, покупателей и продавцов жилья. Эксперты прогнозируют, что нас ждет тихая зима – в этот период активность заключения сделок будет скорее низкой, цены снизятся, и сделки по покупке будут заключаться прежде всего на меньшие суммы и на вторичном рынке. Однако в течение года рынок внесет свои коррективы, что установит предел снижения цен.
Аналитик Uus Maa Kinnisvarabüroo Ристо Вяхи прогнозирует, что в следующем году вторичный рынок квартир и домов в части количества жилых площадей будет более активным, а вот предложение по новым квартирам будет более низким. „Если рост ставки Euribor продолжится, то можно ожидать, что в ближайшее время в секторе недвижимости увеличится и количество скидок и кампаний, которыми продавцы будут стараться привлечь потенциальных покупателей. В тот же время, инвесторы в недвижимость сейчас скорее выжидают, и это означает, что более новая и дорогая недвижимость, в качестве покупателей которой такие инвесторы и рассматривались, пока простаивает“, – добавил он.
Что касается рынка аренды коммерческой недвижимости, то, например, среди офисных зданий, которые будут построены в 2023 году, многие уже полностью или в большей части покрыты договорами аренды, в связи с чем снижение цен в следующем году не ожидается. „Девелоперы доводят текущие проекты до конца без снижения цены, и так как добавляющийся объем будет меньшим, чем раньше, в следующем году можно прогнозировать давление на стоимость аренды“, – объяснил партнер RE Kinnisvara Анди Плесковски.
По словам исполнительного директора Kinnisvara24 Урмаса Уйбомяэ, количество предложений по съемным квартирам на портале увеличилось. Это может внести некоторые коррективы на рынке и предоставить для арендаторов больше вариантов по поиску жилья, однако ожидать резкого снижения цен все-таки не стоит. „В настоящее время рынок аренды насыщен, и баланс все больше смещается в сторону арендаторов. Для нахождения арендаторов арендодателям приходится прилагать все большие усилия, однако съемные квартиры для многих людей все равно остаются предпочтительным вариантом жилья, или же люди смиряются с арендой квартиры по экономическим причинам. Поэтому спрос на съемное жилье никуда не пропадет, и цены на высококачественные объекты сильно не изменятся“, – объяснил Уйбомяэ.
По словам члена правления Domus Kinnisvara Рандо Ванавески, прогнозирование осложняется тем обстоятельством, что реакция участников рынка под влиянием различных событий может быть совершенно непредсказуемой. „Например, во время первой волны коронавируса ожидалось, что рынок недвижимости и строительства с грохотом рухнет. Однако в действительности произошло обратное: после непродолжительного застоя отложенный спрос словно прорвал сдерживающую его плотину и привел к бумовой ситуации“.
„Если покупательский интерес на рынке останется слабым, а цены продажи не способны покрыть расходы на девелопмент и строительство, то девелоперы не будут выводить на рынок новые проекты, – добавил Ванавески. – Если на рынке недостаточно выбора новой недвижимости, то собственники жилья будут отказываться от продажи и на вторичном рынке, что, в свою очередь, приведет к ограничению предложения и остановит снижение цен, которого ожидают потенциальные покупатели“.
По словам Плесковски, 2023 год, с одной стороны, будет интересным и принесет с собой определенные вызовы, но, с другой стороны, предприятия специфических узких секторов столкнутся со сложностями и, скорее всего, некоторые из них этот год не переживут. Тем не менее, несмотря на сложности и вызовы, Плесковски считает, что рынок по-прежнему здоров. „Сфера девелопмента коммерческой недвижимости находится в руках профессиональных участников рынка, которые хорошо капитализированы и принимают свои решения взвешенно. Поэтому, в настоящее время нет опасности того, что какой-либо строящийся объект останется пустым или и вовсе не будет достроен“.
Так как спрос на рынке полностью не иссякает, некоторые девелоперы пользуются царящей неопределенностью и возникающим в результате этого периодом малого количества предложений, и в итоге они обращают эту ситуацию в свою пользу. „Различные кризисы последних лет хорошо закалили наши предприятия – многие из них обладают приличными резервами и хорошо подготовлены к периоду экономического спада“, – добавил Плесковски.