Эксперты прогнозируют, что 2023 год принесет для рынка недвижимости

Охлаждение экономики повлияло на поведение и чувство уверенности девелоперов недвижимости, покупателей и продавцов жилья. Эксперты прогнозируют, что нас ждет тихая зима – в этот период активность заключения сделок будет скорее низкой, цены снизятся, и сделки по покупке будут заключаться прежде всего на меньшие суммы и на вторичном рынке. Однако в течение года рынок внесет свои коррективы, что установит предел снижения цен.

Аналитик Uus Maa Kinnisvarabüroo Ристо Вяхи прогнозирует, что в следующем году вторичный рынок квартир и домов в части количества жилых площадей будет более активным, а вот предложение по новым квартирам будет более низким. „Если рост ставки Euribor продолжится, то можно ожидать, что в ближайшее время в секторе недвижимости увеличится и количество скидок и кампаний, которыми продавцы будут стараться привлечь потенциальных покупателей. В тот же время, инвесторы в недвижимость сейчас скорее выжидают, и это означает, что более новая и дорогая недвижимость, в качестве покупателей которой такие инвесторы и рассматривались, пока простаивает“, – добавил он.

Что касается рынка аренды коммерческой недвижимости, то, например, среди офисных зданий, которые будут построены в 2023 году, многие уже полностью или в большей части покрыты договорами аренды, в связи с чем снижение цен в следующем году не ожидается. „Девелоперы доводят текущие проекты до конца без снижения цены, и так как добавляющийся объем будет меньшим, чем раньше, в следующем году можно прогнозировать давление на стоимость аренды“, – объяснил партнер RE Kinnisvara Анди Плесковски.