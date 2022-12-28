ПРОГНОЗ | Ежемесячный платеж по жилищному кредиту может увеличиться до 45%

Подобно тому, как люди и предприятия одалживают деньги в банках, банки одалживают деньги у других банков, за которые они платят проценты. Таким образом, Euribor – это средняя процентная ставка кредитования между банками. Помимо кредитования между банками, со ставкой Euribor также связаны и все частные лица, берущие жилищный кредит в банке. Помимо ставки Euribor, к сумме кредита также добавляется маржа, которую банк берет за риск с учетом профиля человека и его платежную историю. А ставка Euribor едина для всех.



Использование ставки Euribor началось в 1999 году. С тех пор она рассчитывается с использованием метода, при котором за основу берется межбанковская процентная ставка, примененная ведущими европейскими банками в предыдущий день, а затем Европейский институт валютных рынков выполняет конкретный расчет, который и дает значение Euribor.



В течение семи лет ставка Euribor оставалась отрицательной, что, безусловно, было скорее исключением, чем нормой. Поскольку мировая и европейская экономики колебались, ставка Euribor за короткое время превысила 2 процента. За движением ставки Euribor можно следить на сайтах всех банков.