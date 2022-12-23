23.12.2022, 15:41
Ида-Вирумаа получит миллион евро на снос опустевших жилых домов
ФОТО: | MAALEHT/SVEN ARBET
Местные самоуправления Ида-Вируского уезда в первой половине 2023 года получат субсидии в ориентировочном размере миллион евро на снос пустующих жилых зданий, пишет rus.err.ee.
Соответствующее постановление подписала министр государственного управления Рийна Солман, сообщило в пятницу Министерство финансов.
За счет субсидии можно будет оплачивать до 100% всех расходов, связанных со сносом зданий, включая его приобретение местным самоуправлением.
Субсидии будет распределять Государственный центр опорных услуг (Riigi Tugiteenuste Keskus).
Организацией процесса сноса зданий должны заниматься местные самоуправления, которым придется разработать и принять соответствующий порядок, сообщили в министерстве.
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