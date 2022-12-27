ФОТО | Легендарный Цветочный павильон преобразился. Смотрите, как он теперь выглядит!

„Мы с радостью сообщаем, что один из шедевров эстонской архитектуры пробудился к новой жизни. Хотя Цветочный павильон со строительно-технической точки зрения был сложным проектом, при работе над которым приходилось учитывать многочисленные требованиях по защите памятников культурного наследия, мы очень довольны как полученным опытом, так и результатом“, — сказал Юллар Хинно, руководитель 1Partner Ehitus, которая и производила реставрационные работы..

Во время строительных работ специалисты тщательно следили за тем, чтобы размеры и внешний вид выдающегося в архитектурном отношении здания в скандинавском стиле остались прежними.

„Пространственный объем был добавлен за счет расширения подземного этажа, где теперь расположено фойе с потолками высотою в три метра. Также мы проделали большую работу с потолком и освещением зала“, — сказал Хинно, добавив, что в ходе реновации были заменены все старые техносистемы здания.

Цветочный павильон по проекту Валве Промейстер был возведен в 1960 году, а через несколько лет рядом с ним построили кафе Tuljak, которое вместе с павильоном образует единый архитектурный ансамбль. Tuljak был отреставрирован в 2015 году также 1Partner Ehitus.

Заказчиком работ по реставрации Цветочного павильона является OÜ Tannenrode. Проект реставрации здания был выполнен архитектурным бюро Apex, а внутренняя архитектура - архитектурным бюро Meelis Press.