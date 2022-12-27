Недвижимость
27.12.2022, 12:41

ФОТО | Легендарный Цветочный павильон преобразился. Смотрите, как он теперь выглядит!

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Цветочный павильон после реставрации
Цветочный павильон после реставрации
ФОТО: Erakogu

После масштабных реставрационных работ Таллиннский цветочный павильон с нового года опять готов принимать гостей.

„Мы с радостью сообщаем, что один из шедевров эстонской архитектуры пробудился к новой жизни. Хотя Цветочный павильон со строительно-технической точки зрения был сложным проектом, при работе над которым приходилось учитывать многочисленные требованиях по защите памятников культурного наследия, мы очень довольны как полученным опытом, так и результатом“, — сказал Юллар Хинно, руководитель 1Partner Ehitus, которая и производила реставрационные работы..

Цветочный павильон после реставрации
Цветочный павильон после реставрации
Цветочный павильон после реставрации
Цветочный павильон после реставрации
Цветочный павильон после реставрации
Цветочный павильон после реставрации
Цветочный павильон после реставрации
Цветочный павильон после реставрации

Во время строительных работ специалисты тщательно следили за тем, чтобы размеры и внешний вид выдающегося в архитектурном отношении здания в скандинавском стиле остались прежними.

„Пространственный объем был добавлен за счет расширения подземного этажа, где теперь расположено фойе с потолками высотою в три метра. Также мы проделали большую работу с потолком и освещением зала“, — сказал Хинно, добавив, что в ходе реновации были заменены все старые техносистемы здания.

Цветочный павильон по проекту Валве Промейстер был возведен в 1960 году, а через несколько лет рядом с ним построили кафе Tuljak, которое вместе с павильоном образует единый архитектурный ансамбль. Tuljak был отреставрирован в 2015 году также 1Partner Ehitus.

Заказчиком работ по реставрации Цветочного павильона является OÜ Tannenrode. Проект реставрации здания был выполнен архитектурным бюро Apex, а внутренняя архитектура - архитектурным бюро Meelis Press.

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