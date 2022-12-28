Планируете инвестировать в арендную недвижимость? Эксперты рассказали, каких объектов следует избегать
Предложение на рынке аренды постепенно опережает спрос, и инвесторам в арендуемую недвижимость необходимо делать всё более осознанный и взвешенный выбор. Руководитель отдела розничных банковских услуг Luminor Танель Ребане, и профессиональный брокер компании Domus Kinnisvara Кристийна Суси обсуждают, каких объектов недвижимости следует избегать и как принимать оптимальное решение.
Если проанализировать уровень цен на недавно поступившую в продажу недвижимость, то получается, что квартиры, построенные в последние пару лет, не являются хорошей инвестицией с точки зрения арендодателя, поскольку маржа доходности может быть отрицательной, так как цены на аренду упали, рост цен на недвижимость замедлился, а ставки кредитования выросли. „Однако совершенно новые квартиры стали объектом внимания инвесторов, потому что, на первый взгляд, риск кажется несколько ниже, чем при покупке квартиры в многоэтажном доме старой постройки“, – говорит Ребане.
В то же время, цена аренды новых или равнозначных новым объектов недвижимости также является самой высокой на рынке, поэтому в настоящее время они не так привлекательны. Поэтому Ребане рекомендует искать недвижимость дешевле среднего, которую при возможности надо отремонтировать. Таким образом, некоторые инвесторы в аренду в настоящее время также ищут недвижимость за пределами крупных городов, где цены значительно ниже и могут означать не более чем четырехзначную сумму. „Здесь нечего терять, если сделка состоится, и будет найден подходящий арендатор, который будет платить минимальную арендную плату, то процентная доходность все равно более привлекательна, чем в центре Таллинна“, – сказал Ребане.
В настоящее время инвесторам следует избегать эксклюзивной недвижимости в Таллинне, так как цена покупки и доход от аренды могут плохо коррелировать. „Например, если взять квартиру с двумя спальнями в квартале Каларанна, которая стоит 350 000 евро, то сдать ее в аренду за 2000 евро довольно сложно, и это может означать значительные потери для инвестора“, – говорит Ребане. „На данный момент мы видим, что определенная целевая группа все еще в состоянии платить от 1000 до 1500 евро в месяц, но выше этого уровня найти подходящего арендатора становится трудно“.
Хотя многие люди предпочитают покупать, продавать и арендовать недвижимость без посредников, использование брокера может иметь ряд преимуществ при инвестировании в недвижимость. По словам профессионального брокера компании Domus Kinnisvara Кристийны Суси, стоит воспользоваться услугами агента по недвижимости, который поможет вам выяснить справедливую стоимость недвижимости, проверить документацию на недвижимость, проверить состояние конструкции, найти подходящую цену аренды, подходящего и проверенного арендатора и т. д.
Поскольку незначительные на первый взгляд изменения/улучшения могут оказаться серьезным препятствием, например, если покупка финансируется за счет жилищного кредита, компетентный агент по недвижимости сможет обратить внимание на нужные детали и предвидеть проблемы на ранней стадии. „Будь то гостиная/кухня открытой планировки, которая была изменена незаконно, отсутствующая подъездная дорога к участку, сервитут или вода из соседского колодца. Все эти ситуации могут привести к большой путанице“, – говорит Суси.