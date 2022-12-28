Планируете инвестировать в арендную недвижимость? Эксперты рассказали, каких объектов следует избегать

Если проанализировать уровень цен на недавно поступившую в продажу недвижимость, то получается, что квартиры, построенные в последние пару лет, не являются хорошей инвестицией с точки зрения арендодателя, поскольку маржа доходности может быть отрицательной, так как цены на аренду упали, рост цен на недвижимость замедлился, а ставки кредитования выросли. „Однако совершенно новые квартиры стали объектом внимания инвесторов, потому что, на первый взгляд, риск кажется несколько ниже, чем при покупке квартиры в многоэтажном доме старой постройки“, – говорит Ребане.

В то же время, цена аренды новых или равнозначных новым объектов недвижимости также является самой высокой на рынке, поэтому в настоящее время они не так привлекательны. Поэтому Ребане рекомендует искать недвижимость дешевле среднего, которую при возможности надо отремонтировать. Таким образом, некоторые инвесторы в аренду в настоящее время также ищут недвижимость за пределами крупных городов, где цены значительно ниже и могут означать не более чем четырехзначную сумму. „Здесь нечего терять, если сделка состоится, и будет найден подходящий арендатор, который будет платить минимальную арендную плату, то процентная доходность все равно более привлекательна, чем в центре Таллинна“, – сказал Ребане.

В настоящее время инвесторам следует избегать эксклюзивной недвижимости в Таллинне, так как цена покупки и доход от аренды могут плохо коррелировать. „Например, если взять квартиру с двумя спальнями в квартале Каларанна, которая стоит 350 000 евро, то сдать ее в аренду за 2000 евро довольно сложно, и это может означать значительные потери для инвестора“, – говорит Ребане. „На данный момент мы видим, что определенная целевая группа все еще в состоянии платить от 1000 до 1500 евро в месяц, но выше этого уровня найти подходящего арендатора становится трудно“.