Новая схема: девелоперы ищут обходные пути, пытаясь оставить покупателей без жилья

В судебной практике все чаще встречаются случаи, когда девелоперы, пользуясь резким ростом цен на недвижимость, стремятся заработать на продаже значительно большие суммы, нежели предусмотрены в первоначальном соглашении с покупателем, пишут на страницах Äripäev присяжный адвокат бюро Sorainen Альберт Линнтам и юрист Йоосеп Кууск.

Как правило, девелопер подписывает с покупателем два вида договора: обязательственно-правовой при бронировании жилья и вещно-правовой при передаче недвижимости в собственность покупателя.

На момент сдачи объекта реальная стоимость новостройки может уже не соответствовать той, что была зафиксирована в обязательственно-правовом договоре.

Все, разумеется, зависит от конкретной ситуации (стоимость строительства тоже может увеличиться). Однако важно понимать, что девелоперы все-таки не должны навязывать покупателям жилья более высокие цены, ссылаясь на тяжелые времена, указывают Линнтам и Кууск.

Тем временем некоторые застройщики пытаются найти обходные пути, чтобы отказаться от ранее заключенного с покупателем соглашения, фактически оставив его без жилья (которое покупатель мог ждать годами).