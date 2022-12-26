ГАЛЕРЕЯ | В Таллинне построят роскошный жилой дом, который выглядит как произведение искусства

Hayashi-Grossschmidt Arhitektuur, создавший решение для нового здания, мысленно разделил здание на три: один угловой дом и два уличных дома. „Каждый дом имеет свой вход и лестницу. Дома отличаются внешним видом, планировкой, отделкой, а также балконными решениями. У углового дома скульптурная наклонная стена“, — описал Хаяши и подчеркнул красивый вид на старый город, открывающийся будущим жильцам.





Всего в пятиэтажном доме 36 квартир с открытыми или французскими балконами. По словам Хаяши, двух- и трехкомнатные квартиры на втором, третьем и четвертом этажах планируются сквозными, так что солнечные гостиные с видом на старый город находятся со стороны улицы, а спальни —со стороны двора. На пятом этаже есть уступ, там планируются 4-комнатные квартиры в виде павильонов с просторными террасами на крыше.