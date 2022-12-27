Эксперт по недвижимости: есть факторы, которые могут немного снизить цену жилья

„Больше всего запомнились турбулентность (в первой половине года цены росли, активность была большой, а во второй половине года все пошло вниз) и быстрый рост Euribor“, – рассказал Никитин, отвечая на вопрос ДВ о том, чем больше всего запомнился этот год.

Он подвел итоги года на рынке недвижимости: „Водораздел произошел в июле-августе, и он связан с ожиданиями людей. В середине года начались разговоры о том, что ставки вырастут, нас ждет суровая зима, в результате чего люди стали более осторожными при принятии решений. В итоге в октябре и ноябре все было тихо.

Цены при этом не снизились. Если в 2008 году доля банковских денег в девелоперских проектах была очень велика, и застройщик был мотивирован продать объект, то сегодня, чтобы вернуть кредит банку, достаточно продать 60%, а все остальное можно реализовывать постепенно. У застройщика нет причин снижать цены.

Еще проще с домами, которые пока существуют только на бумаге: если ты еще не начал строить, смысл входить в проект при ценах на 20-30% ниже? Этого не выдержит ни один бизнес-план.