ЭКСПЕРТ | Euribor может вырасти до 4%(7)
Процентные ставки по жилищным кредитам, которые выросли с повышением ставки Euribor, сейчас находятся на более нормальном уровне, чем за последние десять лет, когда они были близки к нулю, сказал стратег SEB в области частного банковского обслуживания Пеэтер Коппель. По его словам, процентные ставки продолжат расти, и рост может остановиться только при достижении отметки в 4%, пишет rus.err.ee.
„Текущая ситуация более нормальная [чем в предыдущие десять лет], поскольку стоимость денег должна зависеть от цены риска, а при взятии жилищного кредита не бывает ситуации, когда риск полностью равен нулю. Иными словами, нынешняя ситуация явно более нормальная, чем в последние десять лет“, - сказал Коппель в передаче Vikerhommik.
По его словам, несмотря на увеличение процентных ставок по жилищному кредиту, с технической точки зрения ситуация все же не так трагична, поскольку важны реальные проценты, которые платит заемщик. Для получения реальной процентной ставки из процентной ставки по кредиту вычитается инфляция, что означает, что реальная процентная ставка постоянно удешевляет кредит для заемщика.
Euribor может вырасти до 4%
Объясняя причины повышения Euribor, Коппель сказал, что Европейский центральный банк повышает процентные ставки, чтобы снизить инфляцию. Если последние десять лет процентные ставки сохранялись на нулевом уровне для стимулирования экономики, то сейчас предпринимаются попытки повысить стоимость денег, чтобы обуздать резко возросшую инфляцию.
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