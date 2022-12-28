ЭКСПЕРТ | Euribor может вырасти до 4%

Процентные ставки по жилищным кредитам, которые выросли с повышением ставки Euribor, сейчас находятся на более нормальном уровне, чем за последние десять лет, когда они были близки к нулю, сказал стратег SEB в области частного банковского обслуживания Пеэтер Коппель. По его словам, процентные ставки продолжат расти, и рост может остановиться только при достижении отметки в 4%, пишет rus.err.ee.