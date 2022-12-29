Новая реальность: в Латвии в каждом новом многоквартирном доме планируют построить бомбоубежище

По словам директора департамента строительной политики Министерства экономики Ольги Фелдмане, положение о строительном нормативе убежищ, устанавливающее требования к их проектированию и размещению, подготовлено, но не направлено на утверждение. Строительными нормами в том числе предусмотрено, что при строительстве нового многоквартирного жилого дома убежище должно быть построено прямо в здании или поблизости от него, чтобы жильцы могли укрыться там от обстрелов, налета авиации или от ракетных атак. При этом Фелдмане подчеркивает, что в стране должна быть единая политика — что делать и как делать.

Старший инспектор отдела превенции и коммуникации ГПСС Виктория Грибусте сказала лишь, что там перечислены некоторые, в том числе требующие улучшений, мероприятия по обороне, например, развитие защитных сооружений гражданской обороны, развитие системы эвакуации или системы ПВО и т.д. При этом на основе разработанных методических указаний планируется провести оценку пригодных для укрытия построек и нанести их на карту. По ее словам, в настоящее время преждевременно оценивать возможность введения требования по обустройству убежищ во вновь строящихся домах.

Справедливости ради надо сказать, что эта идея пока находится в зачаточном состоянии, показывают данные опроса заинтересованных сторон, который провел „Delfi Бизнес“. Например, Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС) все еще готовит информационный доклад о совершенствовании системы гражданской обороны и на данный момент избегает детально говорить о том, что может входить в этот документ.

„Затраты растут, и в будущем они могут увеличиться еще больше из-за различных новых требований и инициатив“, — в интервью „Delfi Бизнес“ заявил глава компании Bonava Latvija Марекс Клявиньш, приведя в качестве примера идею обустройства бомбоубежищ во всех новых многоквартирных домах.

Уже сейчас девелоперы, а также ответственное за этот сектор министерство указывают на проблемы, связанные с доступностью нового жилья, которое условиях инфляции и роста стоимости строительства становится все менее доступным.

„Delfi Бизнес„ выясняет, что это значит для застройщиков, покупателей жилья и как далеко продвинулась эта идея.

Руководитель Альянса девелоперов недвижимости Мартиньш Ванагс соглашается, что изначально должно быть комплексное видение того, как дальше развивать инфраструктуру гражданской обороны в стране, должна быть подготовлена концепция и проведен аудит — как ранее построенных убежищ, так и возможных современных построек (например, парковки), которые могут быть приспособлены под эти нужды.

По его мнению, пока рано обсуждать это предложение, возможно, его можно было бы обсудить через год. „Понятно, что реализация конкретной идеи будет означать рост цен на недвижимость“, — делает вывод Ванагс.

На это указывает и Фелдмане: „Введение таких требований значительно удорожило бы строительство новых домов. Наибольшее влияние это окажет непосредственно на многоквартирные жилые дома“. В последние годы Министерство экономики уделяет большое внимание созданию доступного жилья, а такое требование снизит доступность. „Мы подсчитали, что строительство таких убежищ — в нашем предложении — довольно примитивных, которые не спасут ни от ядерной войны, ни от радиации, ни от химической атаки, приведет к удорожанию строительства многоквартирных домов вплоть до 20%“, — говорит представитель Минэкономики, подчеркивая, что не стоит также забывать о текущем уровне инфляции, поэтому „нужно обсуждать сообразность“.

Капля в море

На данный момент Министерство экономики этот норматив не продвигает, ожидая информационный доклад Министерства внутренних дел. В стране когда-то была сеть убежищ, и вначале следует разобраться, что происходит с этими убежищами, в каком они состоянии. А с точки зрения гражданской обороны надо оценивать, строим ли мы убежища в каждом жилом доме или ищем недвижимость, которую приспособим для укрытия людей в случае нападения, рассуждает Фелдмане.

Она также отмечает, что в настоящее время доля новых жилых домов очень мала по отношению ко всему жилищному фонду. Возможно, и в ближайшие 50 лет существенных изменений не произойдет - может быть, только в 5-7% многоквартирных домов будут убежища. „Что же делать остальным людям, которые живут в домах советской постройки?“ — риторически спрашивает Фелдмане.

Само по себе такое решение существенно не улучшит общую ситуацию в сфере гражданской обороны, соглашается Ванагс. Возможно, более эффективным решением является другое – например, сочетание системы противовоздушной обороны с другими мерами. Практика варьируется от страны к стране.