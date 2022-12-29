Азбука жилищного кредитования: все, что нужно знать о покупке нового жилья

Поэтому перед принятием решения стоит обсудить свои возможности с членами семьи, которым Вы доверяете и кредитным консультантом. Разговор с профессионалами даст Вам лучшее представление о жилищном кредите и поможет продумать варианты, которые подходят именно Вам. Профессионал обязательно задаст вам вопросы, о которых Вы сами никогда бы не догадались. Хорошим инструментом для начала работы является калькулятор жилищного кредита на сайте банка, который легко показывает максимальную сумму кредита и соответствующий ежемесячный платёж. Вы можете с удивлением обнаружить, что калькулятор (читай: банк) готов выдать Вам такую большую или, наоборот, такую маленькую сумму, а посмотрев на ежемесячные выплаты, вы поймете, что можно было бы ограничиться меньшей суммой, или позволить себе сумму побольше.

Покупать жильё следует в том случае, если имеющееся становится слишком тесным или излишне просторным, если захотелось иметь террасу, если жильё не полностью Ваше, местоположение не соответствует Вашим изменившимся ожиданиям, этаж не подходит, а также по другим причинам. Поэтому первый шаг – найти подходящую для Вас недвижимость . Хотя желание жить в самом новом и просторном доме может быть очень велико, Пяргма советует оставаться реалистом в своих ожиданиях. „Это означает, что покупка нового жилья должна быть в первую очередь обусловлена потребностями, например рождением ребёнка, совместным переездом или другими важными факторами“, – говорит она. Иногда имеет смысл купить недвижимость подешевле, но такое, которое всё-таки улучшит качество жизни, что позволит сохранить возможность выплачивать ипотеку в будущем. Таким образом, можно сохранить часть денег в качестве буфера, а также позаботиться о чувстве безопасности, застраховав кредит или оформив страхование жизни. Кредит на покупку жилья должен доставлять радость. Но это будет возможно, лишь если существующие кредиты и новый кредит, а также будущая замена автомобиля по лизингу будут легко вписываться в доходы.

Кредиты выдаются тем, у кого есть возможность погашения и регулярный доход. Кредит на покупку жилья можно взять самостоятельно или с созаёмщиком. Созаёмщиком обычно является член одного домохозяйства, например, когда супружеская пара, которая хочет купить дом вместе, несёт солидарную ответственность по кредиту. Например, 42% жилищных кредитов Swedbank выдается с созаёмщиком. По словам Пяргма, при получении кредита на покупку жилья с созаёмщиком необходимо рассмотреть ряд жизненно важных вопросов, касающихся совместного будущего: „Вам нужно подумать о том, как вы будете участвовать в софинансировании, как вы будете делить выплаты по кредиту в будущем и, конечно, как вы будете делить недвижимость. Если в кредите участвуют несколько человек, целесообразно заранее подумать о том, что произойдет, если, например, совместное проживание закончится“.

Как правило, Вы не можете купить жильё, если Ваш кошелёк пуст, поэтому Вам необходимо иметь некоторый капитал, либо в виде наличных, либо в виде имеющейся собственности. При получении кредита на покупку жилья Вы должны заплатить не менее 15% от цены сделки или недвижимости. Если Вы берёте кредит с гарантией KredEx, минимальный собственный взнос составляет 10%. Размер софинансирования зависит от состояния приобретаемой недвижимости, её местоположения, ликвидности и кредитной истории потенциального заёмщика. Средний уровень софинансирования составляет 25%–30%. Это объясняется тем, что люди хотят, чтобы сумма кредита была как можно меньше и чтобы они были в безопасности, даже если цены на недвижимость будут колебаться.

Что Вы должны знать о получении кредита на покупку жилья?