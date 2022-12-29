Азбука жилищного кредитования: все, что нужно знать о покупке нового жилья
Покупка жилья – одно из самых важных финансовых решений, которые мы принимаем в своей жизни. Вот почему важно иметь смелость мечтать, смотреть на то, чего Вы хотите, и серьёзно рассматривать свои возможности и способности, прежде чем принимать решение. Руководитель сферы жилищных кредитов Swedbank Анне Пяргма, объясняет, что каждый должен знать о покупке жилья.
Когда покупать жильё?
Покупать жильё следует в том случае, если имеющееся становится слишком тесным или излишне просторным, если захотелось иметь террасу, если жильё не полностью Ваше, местоположение не соответствует Вашим изменившимся ожиданиям, этаж не подходит, а также по другим причинам. Поэтому первый шаг – найти подходящую для Вас недвижимость. Хотя желание жить в самом новом и просторном доме может быть очень велико, Пяргма советует оставаться реалистом в своих ожиданиях. „Это означает, что покупка нового жилья должна быть в первую очередь обусловлена потребностями, например рождением ребёнка, совместным переездом или другими важными факторами“, – говорит она. Иногда имеет смысл купить недвижимость подешевле, но такое, которое всё-таки улучшит качество жизни, что позволит сохранить возможность выплачивать ипотеку в будущем. Таким образом, можно сохранить часть денег в качестве буфера, а также позаботиться о чувстве безопасности, застраховав кредит или оформив страхование жизни. Кредит на покупку жилья должен доставлять радость. Но это будет возможно, лишь если существующие кредиты и новый кредит, а также будущая замена автомобиля по лизингу будут легко вписываться в доходы.
Поэтому перед принятием решения стоит обсудить свои возможности с членами семьи, которым Вы доверяете и кредитным консультантом. Разговор с профессионалами даст Вам лучшее представление о жилищном кредите и поможет продумать варианты, которые подходят именно Вам. Профессионал обязательно задаст вам вопросы, о которых Вы сами никогда бы не догадались. Хорошим инструментом для начала работы является калькулятор жилищного кредита на сайте банка, который легко показывает максимальную сумму кредита и соответствующий ежемесячный платёж. Вы можете с удивлением обнаружить, что калькулятор (читай: банк) готов выдать Вам такую большую или, наоборот, такую маленькую сумму, а посмотрев на ежемесячные выплаты, вы поймете, что можно было бы ограничиться меньшей суммой, или позволить себе сумму побольше.
Что нужно учитывать при получении кредита?
Кредиты выдаются тем, у кого есть возможность погашения и регулярный доход. Кредит на покупку жилья можно взять самостоятельно или с созаёмщиком. Созаёмщиком обычно является член одного домохозяйства, например, когда супружеская пара, которая хочет купить дом вместе, несёт солидарную ответственность по кредиту. Например, 42% жилищных кредитов Swedbank выдается с созаёмщиком. По словам Пяргма, при получении кредита на покупку жилья с созаёмщиком необходимо рассмотреть ряд жизненно важных вопросов, касающихся совместного будущего: „Вам нужно подумать о том, как вы будете участвовать в софинансировании, как вы будете делить выплаты по кредиту в будущем и, конечно, как вы будете делить недвижимость. Если в кредите участвуют несколько человек, целесообразно заранее подумать о том, что произойдет, если, например, совместное проживание закончится“.
Как правило, Вы не можете купить жильё, если Ваш кошелёк пуст, поэтому Вам необходимо иметь некоторый капитал, либо в виде наличных, либо в виде имеющейся собственности. При получении кредита на покупку жилья Вы должны заплатить не менее 15% от цены сделки или недвижимости. Если Вы берёте кредит с гарантией KredEx, минимальный собственный взнос составляет 10%. Размер софинансирования зависит от состояния приобретаемой недвижимости, её местоположения, ликвидности и кредитной истории потенциального заёмщика. Средний уровень софинансирования составляет 25%–30%. Это объясняется тем, что люди хотят, чтобы сумма кредита была как можно меньше и чтобы они были в безопасности, даже если цены на недвижимость будут колебаться.
Что Вы должны знать о получении кредита на покупку жилья?
Кредит на покупку жилья – это долгосрочный кредит, в среднем на 25 лет. Анне Пяргма рекомендует при получении кредита на покупку жилья с самого начала учитывать все возможные расходы: „Например, в новостройках в цену часто не входит внутренняя отделка и мебель. При получении кредита следует учитывать не только цену недвижимости, но и другие планируемые расходы.“ Помимо ежемесячных платежей, к стоимости покупки недвижимости добавляются и другие не менее важные расходы, такие как страхование, разовые сборы на оплату услуг нотариуса и государственные пошлины. Это, как правило, те детали, о которых меньше всего думают и на которые не откладывают деньги при планировании покупки недвижимости.
Также необходимо учитывать различные составляющие ежемесячного платежа по кредиту на покупку жилья. В Эстонии часть ежемесячных платежей по жилищному кредиту составляет ставка Euribor. Euribor – это общеевропейская базовая межбанковская ставка, устанавливаемая Европейским валютным институтом. Большинство жилищных кредитов в Эстонии привязаны к шестимесячной ставке Euribor, что означает, что каждые шесть месяцев процентная ставка пересчитывается соответствующим образом. Поэтому возможность повышения Euribor следует учитывать при получении кредита, так как она напрямую связана с размером платежа по кредиту. Swedbank также предлагает альтернативный вариант в виде фиксированного аннуитетного графика для тех, кто хочет как можно меньше сюрпризов от изменения Euribor в течение всего срока кредита. Если сумма кредита такова, что позволяет избежать максимального срока погашения, такой график может понравиться заёмщику. В этом случае ежемесячные платежи одинаковы на протяжении всего срока, а период погашения сокращается или удлиняется в зависимости от изменения ставки Euribor.
Зачем нужен кредит на покупку жилья?
Вы можете взять более одного жилищного кредита. Вы можете взять жилищный кредит на покупку дома в городе, на покупку дома за городом или на строительство нового дома. Однако кредит жилищного капитала, который очень похож на жилищный кредит, также может быть использован для покупки дополнительной недвижимости в инвестиционных целях. При получении нового кредита необходимо тщательно оценить свои доходы и имеющиеся активы, чтобы была уверенность в своей устойчивой платёжеспособности. Кроме того, можно взять новый кредит для замены существующего жилья на новое. „Таким образом, старое жильё можно использовать в качестве залога при оформлении кредита на покупку нового, и только потом продать старое. Или Вы можете продать старое жильё раньше, а затем взять кредит на покупку нового“, – объясняет Пяргма.
Для тех, кому нравится их нынешнее жильё, банк также предлагает возможность использовать кредит для реконструкции, модернизации, перестройки и повышения энергоэффективности жилья. „Если Вам не нужно покупать новое жильё, но пришло время обновить старое, мы предлагаем варианты и для этого“, – говорит Пяргма.
В последние годы всё большее распространение получили также утепление домов и замена систем отопления. Для этого Вы можете обратиться в банк за кредитом на энергоэффективность жилья, который предназначен для расходов, направленных на экономию эксплуатационных расходов в будущем и способствующих достижению экологически чистых целей. Учитывая растущие цены на энергоносители, кредит на энергоэффективность жилья может стать разумным вариантом для многих людей, живущих в старых домах.
Как получить кредит?
Тот, кто хочет купить жильё и нуждается в дополнительных деньгах, должен заполнить ходатайство в онлайн-банке и отправить его. За подачу заявки плата не взимается, но кредитный специалист свяжется с вами в течение одного рабочего дня, чтобы проконсультировать Вас по любым возникшим вопросам и дать обзор вариантов кредитования. До того, как будет одобрена выдача кредита, речь пойдёт о том, сколько денег заёмщик зарабатывает (зарплата), сколько отложил (сбережения, вклады) и какие активы уже были приобретены. Разумеется, речь пойдёт и о том, каким может быть бремя платежей в будущем.
Пяргма по своему опыту может сказать Вам, что специалисты, работающие в банке, тщательно изучают финансовое положение людей. „Может возникнуть вопрос, почему в банке задают так много личных вопросов. Цель этих углубленных вопросов в том, чтобы убедиться, что заявитель действительно сможет выполнить обязательства в будущем. Это чрезвычайно важно, как с точки зрения заёмщика, так и с точки зрения банка“, – подчеркнула она.
Вы можете подать заявку на получение жилищного кредита в цифровом виде, не приходя в отделение банка. Например, в прошлом году жилищный кредит Swedbank помог более чем 8000 жителям Эстонии (6000 в неспокойном 2022 году) стать владельцами жилья своей мечты. Узнайте, как подать заявку на получение кредита на покупку жилья здесь.