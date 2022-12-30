Эксперты: цены на недвижимость не будут расти как минимум полгода

Согласно последнему прогнозу Банка Эстонии, охлаждение экономики приведет к росту безработицы, которая достигнет своего пика в 9% в 2024 году, пишет Äripäev.

„Я с тревогой слежу за тем, что произойдет с занятостью в 2023 году“, — говорит партнер по продажам бюро недвижимости Pindi Kinnisvara Пеэп Сооман.

По его словам, в случае массовых сокращений доходов лишатся многие из тех, кто приобрел жилье в кредит, а потому дальнейший рост безработицы, безусловно, нанесет ощутимый удар по рынку недвижимости.

Во время предыдущего экономического кризиса эстонцы, у которых начались проблемы с работой и выплатой ипотеки, продали недвижимость и уехали на заработки в страны Северной Европы.

Аналитик бюро недвижимости Arco Vara Михкель Элисте сомневается в том, что подобная ситуация может повториться, поскольку, по его словам, в промышленном секторе Северных странах дела обстоят сегодня даже хуже, чем в Эстонии.

И Сооман, и Эллисте уверены, что в ближайшее время роста цен на недвижимость ожидать не стоит.