ОБЗОР | Итоги 2022 года: востребованная недвижимость, средняя сумма жилищного кредита и растущий Euribor

Рынки кредитов на недвижимость и жильё были активны в течение первых трёх кварталов года. В последнем квартале рынок начал успокаиваться, что было вызвано опасениями относительно будущего, вызванными общим ростом цен и повышением процентных ставок в евро для сдерживания инфляции. По данным Банка Эстонии, за год до октября объём жилищных кредитов увеличился на 11,8%.

Средний размер жилищного кредита

Средняя сумма жилищного кредита увеличилась за год на 10 000 евро и составила 113 000 евро. Понятно, что если цены на недвижимость в разных регионах отличаются, то и суммы кредитов тоже. Самая дорогая недвижимость находится в Таллинне/Харьюмаа, где средняя сумма кредита составляет 132 000 евро (рост на 13 000 евро по сравнению с прошлым годом). Далее следуют Тартумаа со средней суммой кредита 111 000 евро (рост на 18 000 евро по сравнению с прошлым годом), Пярнумаа с 91 000 евро (рост на 17 000 евро) и Рапламаа с 86 000 евро (рост на 10 000 евро). Наименьшие суммы кредитов, в среднем 39 000 евро, берутся в Ида-Вирумаа, который также является регионом, где средняя сумма кредита не изменилась за год. При сравнении регионов разница между средней суммой кредита в самом большом регионе, Таллинн/Харьюмаа, и средней суммой кредита в самом маленьком регионе, Ида-Вирумаа, составляет 93 000 евро.

Без учёта региона средний размер кредита на новые объекты составляет 166 000 евро, в том числе 148 000 евро на квартиры и 188 000 евро на дома.

В среднем новый кредит берётся на 24,2 года. В прошлом году средний срок нового кредита составлял 22,6 года. Поскольку средняя сумма кредита увеличилась, следует ожидать увеличения среднего периода кредитования.

Средний заёмщик