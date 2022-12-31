ЭКСПЕРТ | Цены на недвижимость могут упасть на одну пятую часть

„Недвижимость уже не расхватывается такими темпами, как раньше, но различные варианты рассматриваются и рассматриваются дольше“, – сказал Ребане. Особое значение приобрели консультации с банками. „В прошлом люди адекватно оценивали свои возможности и предполагали, что получат необходимый им кредит. Однако в последнее время стоимость жилья сильно выросла, и банки оценивают платежеспособность людей еще более консервативно“, – добавил он.

Согласно общепринятому пониманию и практике, обязательства по кредиту не должны превышать 40% от ежемесячного дохода человека. На практике банки также оценивают сумму денег, оставшуюся после погашения обязательств по кредиту и оплаты стоимости жилья. Поэтому Luminor настоятельно рекомендует людям, которые хотят взять кредит, также оценивать это.

Хотя люди склонны пока откладывать покупку недвижимости, они все равно внимательно следят за тем, что делают процентные ставки. Однако, по словам Ребане, при принятии кредитных обязательств стоит смотреть на гораздо более широкую картину. „Как правило, кредит на покупку жилья берется на десятилетия, и в итоге нет никакой разницы, возникло ли кредитное обязательство на несколько месяцев раньше или позже. По сравнению с тридцатилетним кредитом, трехмесячный период – это очень короткий срок. Проценты по кредиту на покупку жилья выплачиваются в любом случае, и никто не может избежать этого“, – отметил эксперт.

Текущая ситуация на рынке недвижимости характеризуется осознанием того, что деньги обрели цену, и больше „на земле не валяются“. В долгосрочной перспективе это также должно привести к снижению инфляции. „Если люди выбрасывают на рынок меньше денег и не имеют столько средств, чтобы их потратить, то продавцам услуг и товаров придется скорректировать свои цены. Этот принцип должен работать и на рынке недвижимости, хотя эксперты могут несколько расходиться во мнениях по этому поводу“, – сказал Ребане.