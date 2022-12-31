ЭКСПЕРТ | Цены на недвижимость могут упасть на одну пятую часть
По словам руководителя отдела розничных банковских услуг Luminor Танеля Ребане, количество сделок с недвижимостью сократилось на треть по сравнению с пиковым периодом. Люди, которым не обязательно нужно покупать или обменивать недвижимость, дают себе больше времени на обдумывание решения. В зависимости от типа недвижимости и ее местоположения, цены могут упасть на одну пятую в ближайшем будущем.
„Недвижимость уже не расхватывается такими темпами, как раньше, но различные варианты рассматриваются и рассматриваются дольше“, – сказал Ребане. Особое значение приобрели консультации с банками. „В прошлом люди адекватно оценивали свои возможности и предполагали, что получат необходимый им кредит. Однако в последнее время стоимость жилья сильно выросла, и банки оценивают платежеспособность людей еще более консервативно“, – добавил он.
Согласно общепринятому пониманию и практике, обязательства по кредиту не должны превышать 40% от ежемесячного дохода человека. На практике банки также оценивают сумму денег, оставшуюся после погашения обязательств по кредиту и оплаты стоимости жилья. Поэтому Luminor настоятельно рекомендует людям, которые хотят взять кредит, также оценивать это.
Хотя люди склонны пока откладывать покупку недвижимости, они все равно внимательно следят за тем, что делают процентные ставки. Однако, по словам Ребане, при принятии кредитных обязательств стоит смотреть на гораздо более широкую картину. „Как правило, кредит на покупку жилья берется на десятилетия, и в итоге нет никакой разницы, возникло ли кредитное обязательство на несколько месяцев раньше или позже. По сравнению с тридцатилетним кредитом, трехмесячный период – это очень короткий срок. Проценты по кредиту на покупку жилья выплачиваются в любом случае, и никто не может избежать этого“, – отметил эксперт.
Текущая ситуация на рынке недвижимости характеризуется осознанием того, что деньги обрели цену, и больше „на земле не валяются“. В долгосрочной перспективе это также должно привести к снижению инфляции. „Если люди выбрасывают на рынок меньше денег и не имеют столько средств, чтобы их потратить, то продавцам услуг и товаров придется скорректировать свои цены. Этот принцип должен работать и на рынке недвижимости, хотя эксперты могут несколько расходиться во мнениях по этому поводу“, – сказал Ребане.
В результате, по прогнозам, цены на жилье в ближайшем будущем могут упасть даже на треть. Руководитель отдела розничных банковских услуг Luminor не ожидает такого большого падения. „Снижение, безусловно, будет, но скорее на 10–20 процентов, в зависимости от типа недвижимости и местоположения“.
Цены не могут ещё больше снижаться по целому ряду причин. Во-первых, маржа не была такой высокой, поэтому нет возможности для такого большого падения. Это означает, что недвижимость, продаваемая весной, была построена в период очень высоких цен на строительство, и буфер скидки не очень велик. Однако может оказаться, что скидка вновь компенсируется ценой кухонной мебели, парковочного места или кладовой, за которые на пике цен просили дополнительные деньги.
„Скидка определенно будет, потому что на рынке были люди, которые просили за недвижимость больше, чем она на самом деле стоила, но в общей картине не так много места для снижения цен“, – добавил руководитель отдела розничных банковских услуг Luminor. Однако, по мнению Танеля Ребане, замедление темпов роста рынка недвижимости нельзя назвать крахом или катастрофой, поскольку на хорошую недвижимость всегда найдется покупатель, и никогда не бывает правильного или неправильного времени для покупки недвижимости. „Самое главное – понять, что покупатель может себе позволить в данный момент и как финансировать его покупку“, – говорит он.