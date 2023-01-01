ЭКСПЕРТ | Процентные ставки по кредитам и лизингам будут высокими год-полтора

Выступая в эфире радиостанции Vikerraadio, Аракас предположил, что затем Euribor снизится, но не до нуля, как было в последние десять лет, а до 1-2%.

„Но следует учитывать, что Euribor останется на уровне 3-4% в течение года-полутора“, - сказал бизнесмен.

Аракас напомнил, что в случае кредита на 100 000 евро, в котором Euribor является одним из компонентов процентной ставки, ее увеличение с 0 до 3-4% означает рост процентных выплат на 3000-4000 евро в год, т. е. как минимум на 250 евро в месяц.

„Но этим дело не ограничивается. Одно дело - Euribor, кредиты и лизинги. К этому добавляются затраты на энергию и цены на продукты питания. Да, инфляция начинает замедляться. Цены на энергоносители также могут снизиться. Но базовая инфляция останется, т.е. рост цен [на те] услуги и товары, которые мы потребляем реже, чем продукты питания. Это повышение цен трудно сдерживать“, - пояснил Аракас.

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