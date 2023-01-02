ЭКСПЕРТ | Самые большие перемены коснутся элитной недвижимости и квартир в новостройках

По словам Яануса Лаугуса, осенью цены на квартиры упали на десять процентов, а количество сделок сократилось на треть, но затем рынок начал стабилизироваться. „Сокращение количества сделок в этом году чем-то напоминает то, что было первой весной во время эпидемии коронавируса, но всё же протекает намного мягче. Коррекция положительно влияет на перегревшийся рынок недвижимости, люди ведут себя более рационально и стали брать время на принятие решений“, — сказал Лаугус.

„Когда в экономике происходят серьёзные изменения, такие как повышение процентных ставок или рост цен на топливо и продукты питания, это вызывает волну шока в сфере потребления, люди начинают меньше покупать. В нынешний кризис стало меньше эмоциональных решений, у людей главная цель — пережить трудные времена, не меняя ничего существенного“, — пояснил Яанус Лаугус.

По словам руководителя бюро недвижимости Uus Maa, сейчас уже появляются первые признаки того, что к людям понемногу начинает возвращаться чувство уверенности, и предложений о покупке сейчас снова делается больше. „Мы ожидаем, что к весне инфляция замедлится, благодаря чему успокоится и рост Euribor. Мы считаем, что банки проявят гибкость и помогут своим клиентам в случае возникновения трудностей, предоставив платёжные каникулы или применив другие меры. К тому же, не видно, чтобы процесс предоставления кредитов замедлился, или кредиторы как-то замедлили рыночную активность“, — сказал Лаугус.

„Изменений можно ожидать на рынке новых квартир, которые в настоящее время покупаются очень редко, но ведь и застройщики пока не пошли на существенное снижение цен. Поэтому вместо новых домов покупатели ищут квартиры на вторичном рынке по более низкой цене 1000-1500 евро за квадратный метр, и такое положение дел, вероятно, сохранится и в следующем году“, – сказал Лаугус.