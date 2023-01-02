ЭКСПЕРТ | Самые большие перемены коснутся элитной недвижимости и квартир в новостройках(2)
По словам главы самого большого в Эстонии бюро недвижимости Яануса Лаугуса, количество сделок с недвижимостью, вероятно, восстановится ко второй половине следующего года, но цены скорректируются. Ожидается, что наиболее значительно изменятся цены на квартиры в новостройках и элитную недвижимость.
По словам Яануса Лаугуса, осенью цены на квартиры упали на десять процентов, а количество сделок сократилось на треть, но затем рынок начал стабилизироваться. „Сокращение количества сделок в этом году чем-то напоминает то, что было первой весной во время эпидемии коронавируса, но всё же протекает намного мягче. Коррекция положительно влияет на перегревшийся рынок недвижимости, люди ведут себя более рационально и стали брать время на принятие решений“, — сказал Лаугус.
„Когда в экономике происходят серьёзные изменения, такие как повышение процентных ставок или рост цен на топливо и продукты питания, это вызывает волну шока в сфере потребления, люди начинают меньше покупать. В нынешний кризис стало меньше эмоциональных решений, у людей главная цель — пережить трудные времена, не меняя ничего существенного“, — пояснил Яанус Лаугус.
По словам руководителя бюро недвижимости Uus Maa, сейчас уже появляются первые признаки того, что к людям понемногу начинает возвращаться чувство уверенности, и предложений о покупке сейчас снова делается больше. „Мы ожидаем, что к весне инфляция замедлится, благодаря чему успокоится и рост Euribor. Мы считаем, что банки проявят гибкость и помогут своим клиентам в случае возникновения трудностей, предоставив платёжные каникулы или применив другие меры. К тому же, не видно, чтобы процесс предоставления кредитов замедлился, или кредиторы как-то замедлили рыночную активность“, — сказал Лаугус.
„Изменений можно ожидать на рынке новых квартир, которые в настоящее время покупаются очень редко, но ведь и застройщики пока не пошли на существенное снижение цен. Поэтому вместо новых домов покупатели ищут квартиры на вторичном рынке по более низкой цене 1000-1500 евро за квадратный метр, и такое положение дел, вероятно, сохранится и в следующем году“, – сказал Лаугус.
„Эта тенденция наблюдается и с очень дорогими квартирами, которые, как и роскошные автомобили, реже покупаются и берутся в аренду. В дорогом сегменте на рынок добавилось много новой арендной недвижимости, что влияет на цены. Например, в случае дома или квартиры с ежемесячной арендной платой более 3000 евро, на переговорах, безусловно, есть место для манёвра. В то же время, спрос на 2-комнатные квартиры в Таллинне с арендной платой до 600 евро в месяц остаётся неизменно высоким, и в следующем году, скорее всего, не изменится“, – добавил Лаугус.
„Осенью застройщики притормозили с новыми проектами развития, но, на самом деле, выгодных предложений всегда не хватает. На пике активности рынка застройщики предпочитали более дорогие и роскошные проекты, но текущая ситуация заставляет их много работать и находить новые, более выгодные технические возможности. Если бы в продаже появились новые качественные квартиры на 20-30% дешевле тех, что сейчас предлагаются на рынке, они сразу были бы проданы“, — пояснил Лаугус.
По словам Яануса Лаугуса, каждый кризис — это ещё и своего рода вакцина от чего-то. „Недавний бум сделал некоторых застройщиков слишком беззаботными. Сейчас ради клиента застройщики предпринимают больше усилий, думают, как выделиться, например, с помощью лучшего архитектурного решения. Тема энергоэффективности также стала актуальней, чем когда-либо прежде. Тем застройщикам, дома которых хуже сохраняют тепло, чем было обещано, теперь приходится отвечать за это“, — сказал Лаугус.