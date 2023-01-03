Глава Arco Vara: странная ситуация, предлагается скидка в 15 000 евро, но сделок не заключают

„Настроения весьма пассивные. Количество запросов уже стало на 50-60% меньше“, – сказал он, отметив, что далеко не все эти запросы оканчиваются заключением сделки.

При этом, по его словам, девелоперы не могут себе позволить большие скидки. „Девелоперы не в отчаянии, поскольку взяли банковские кредиты на относительно неплохих условиях“, – констатировал он, добавив, что спешить с продажей девелоперы начнут не ранее второй половины года.

По его словам, некоторые проекты, которые планировалось запустить в начале года, уже отложены на пару кварталов, что в итоге приведет к преобладанию спроса над предложением. В то же время в данный момент условия на рынке диктует покупатель, который в условиях роста цен, увеличения постоянных расходов и общей неопределенности ведет себя консервативно.

„У меня такое чувство, что тот клиент, который хотел во второй половине 2022 года купить квартиру, может отложить покупку на год“, – сказал Нийнемяэ в утренней программе радио Äripäev.