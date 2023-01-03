ОБЗОР | Средняя цена за квадратный метр таллиннской квартиры поднялась до рекордной отметки

„Резкое увеличение средней цены было обусловлено увеличением доли новых квартир в общем объёме сделок. Иными словами, мы имеем дело со статистическим искажением, а не с изменением рыночной ситуации. Мы не будем видеть таких больших изменений каждый месяц, скорее, сделки с более дешёвыми квартирами вторичного рынка выровняют среднюю цену, и она снова опустится ниже отметки в 3000 евро“, – пояснил связанный со структурой сделок почти 10-процентный скачок цен на столичном рынке недвижимости Мартин Вахтер, исполнительный директор 1Partner Kinnisvara.

Если сравнивать нынешний декабрь с декабрём 2021 года, количество сделок с квартирами сократилось почти на четверть. „Это сегодняшняя реальность, которую мы наблюдали всю осень. Сделок стало меньше, но цены остаются стабильными, так как нет серьёзного давления со стороны продавцов“, — прокомментировал руководитель 1Partner.

„Сейчас цены немного снизились там, где большая конкуренция. В первую очередь это касается более старых квартир вторичного рынка, но и в этом случае цены снизились вовсе не потому, что покупатели не согласны покупать квартиры по заявленным ценам, а потому что возможности получения кредита у покупателей уменьшились из-за роста ставки Euribor. Кроме того, скидки можно найти и в новостройках, если в районе много строящихся многоквартирных домов. Я считаю, что, к примеру, в районе Хааберсти-Табасалу можно было бы ожидать, что цены на новостройки могут немного снизиться“, — сказал Мартин Вахтер, добавив, что, с другой стороны, в столице есть районы, где нет ценового давления ввиду того, что новых домов строится очень мало. „Например, в Кесклинне и Нымме застройщики готовы к несколько более медленному процессу продажи, и надеяться на снижение цен не стоит“, — сказал Вахтер.