СОВЕТ ЭКСПЕРТА | Как сдать квартиру, чтобы сэкономить нервы и деньги

Проверьте личность арендатора

Даже если вы сдаёте квартиру через маклера, найдите время чтобы познакомиться с будущим жильцом лично. Часто достаточно беседы, длинной в пару десятков минут, для того чтобы составить о человеке первое впечатление и понять доверите ли вы ему своё имущество.

В век информационных технологий проверить человека становится гораздо проще. Узнав имя фамилию человека, вы сможете найти его в социальный сетях и узнать о нём больше. Например, если у потенциального жильца большая часть фотографий с бутылкой алкоголя в руке, то возможно сдавать ему квартиру не лучшая идея.

В Эстонии есть база данных называемая „Регистром платёжных нарушений“. Использовать её может любой человек, но услуга платная. На момент написания статьи стоит 2,50 евро. Сумма совсем маленькая. С помощью неё вы можете узнать, есть ли у человека задолженности и насколько они большие. Определённо не стоит сдавать квартиру человеку, который не справляемся с каждодневными платежами по своим задолженностям. Как вы можете быть уверены, что он будет оплачивать аренду?

Используйте сайт „Государственный вестник“ или „Riigiteataja“, это сайт содержащий судебные решения. Все судебные решения в Эстонии публичные, следовательно, узнав имя и фамилию человека или его личный код, вы сможете найти все связанные с ним судебные решения. Был ли он наказан в уголовном порядке, платит ли он алименты и так далее. Узнайте про вероятного жильца как можно больше перед тем, как принимать такое ответственное решение.

Так же стоит проверить платёжеспособность клиента, если речь идёт о долгосрочной аренде, не стоит стеснятся попросить выписку с зарплаты арендатора.

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