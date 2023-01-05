Арендная плата за жилье в Таллинне едва покрывает затраты инвесторов на ипотеку(2)
Рост Euribor поставил арендодателей в сложное положение, стоимость аренды не всегда покрывает даже размер платежей по кредиту. ДВ посчитали, можно ли заработать в краткосрочной перспективе, купив в ипотеку квартиру в спальном районе Таллинна, пишет dv.ee.
Арендодатели последние три года находились в подвешенном состоянии. Сначала коронавирус внес краткосрочную неразбериху, из-за чего в некоторых случаях стоимость аренды квартир резко пришлось снижать. А вскоре цены на квартиры стали расти быстрее, чем цены на аренду, что стало снижать доходность вложенного капитала арендодателей.
Сегодня мы наблюдаем обратный процесс – стоимость аренды выросла, а цены на недвижимость снижаются. Казалось бы, это должно благоприятно отразиться на доходности. Однако рост Euribor спутал все карты. Сегодня речь идет не столько о прибыли, сколько о способности покрывать расходы по кредиту за счет арендной платы.
Инвесторы много лет активно пользовались дешевыми деньгами и по возможности приобретали сдаваемый в аренду объект в кредит. Это была максимально простая и доступная широкому кругу инвесторов модель. При ставке Euribor в 0%, средней банковской марже около 2-3% и арендной доходности в пределах 6-8% чистая прибыль инвестора (уже с учетом уплаченного подоходного налога по ставке 16% для частного лица) при самофинансировании в 30% начиналась с 10-12%.