СРАВНЕНИЕ ЦЕН | Какая система отопления самая выгодная?

Газовый котел. Система газового отопления представлена в виде специального приспособления, которое за счет сжигания природного газа получает тепловую энергию в нужном объеме. В газовом котле есть регулировка температуры нагрева теплоносителя, потому он также успешно нагревает воду или водяной раствор для систем теплых полов. Для того, чтобы подвести газ, необходимо чтобы магистраль газа была проложена в непосредственной близости от вашего участка. Комфортное решение, если не учитывать постоянно растущие тарифы на газ. Даже если отапливать только один этаж, значительно сэкономить не получится. Не будем также писать о сложностях подвода и подсоединения к газовой магистрали нового частного дома. Про экономичность системы газового отопления в последнее время никто уже не говорит и поэтому все больше владельцев систем отопления с использованием газа переходят на другие виды топлива или на гибридные схемы теплоснабжения.

В приведённой ниже таблице, мы рассмотрим затраты на отопление частного дома площадью 150-180 м 2 . Расчетная тепловая нагрузка составляет 10 кВт (7,5 кВт для отопления, 2,5 кВт для вентиляции). Годовой расход тепла рассчитан на 21,0 МВтч тепла; Вентиляция 3,5 МВтч; 2,5 МВтч горячей воды (на три человека). Таблица была подготовлена ​​исходя из предположения, что годовая потребность в отоплении частного дома составляет 24 МВтч, а срок службы системы отопления — 20 лет. Окончательная цена на отопление € / МВтч представлена ​​с учетом 20-летнего периода (включая инвестиции и затраты на техническое обслуживание).

Теперь сравним несколько доступных вариантов обустройства отопительных систем. Предварительно учтем, что все способы отопления частных домов наиболее эффективны и экономически выгодны, если стены дома имеют хорошую теплоизоляцию, нет потерь тепла через окна, вентиляцию и двери.

В идеале, всем хочется потратить минимум средств, получив при этом низкие платежи за тепло в доме. Однако, реальность как раз обратная: при дешевом оборудовании не получится сэкономить на сезонных затратах за обогрев.

Как экономно отопить частный дом ? Для оценки, какая из систем отопления самая экономичная, стоит сравнить суммарные затраты на оборудование и монтаж, и затем текущие затраты за 10-20 лет после внедрения системы отопления, с учетом роста тарифов и стоимости тепло носителей. Тогда мы получим реальную картину затрат на тот или иной способ отопления частного дома.

Твердотопливный котел. Если есть постоянный источник древесных отходов, тогда это очень экономичное отопление дома. Но комфортным способ обогрева частного дома дровами, углем, брикетами или другими ископаемыми видами топлива, никак не назовешь. За таким котлом нужен постоянный надзор. Отдельная тема – пожаробезопасность систем с твердотопливными источниками тепловой энергии, к тому же – постоянный уход за дымоходом и топкой. Также, в случае использования пеллетного котла, необходима установка противопожарной стены для хранения пеллетов. Стоимость угля или пеллет также постоянно растет. К тому же, автоматика твердотопливных котлов намного слабее, чем у газовых, регулирование температуры воды на выходе у многих моделей не предусмотрено, а распределение тепла происходит неравномерно.

Электрические котлы, электрические теплые полы, электроконвекторы, тепловентиляторы – все эти электронагреватели потребляют солидное количество электроэнергии из сети. Сеть дома должна выдерживать все электрические нагрузки, как по отоплению, так и при включении бытовых электроприборов. На каждые 10 метров площади дома требуется до киловатта тепловой энергии, для 100 кв. м – до 8,5-10 киловатт мощности электрических обогревателей в час. А это существенная нагрузка на сеть. Вариантов и способов электрообогрева достаточно, но полностью эффективным и экономичным такое отопление не назовешь.

ЧТО ОСТАЕТСЯ? ТОЛЬКО ТЕПЛОВЫЕ НАСОСЫ!

Оборудование, работающее с использованием альтернативных источников энергии, все больше находит применение в строительстве частных домов. Широкое распространение, которое они получили в Японии, Швеции, США и других странах, а также совершенствование технических характеристик, заставляют обратить особое внимание на это решение для обогрева домов. Их выгодно отличают простота, надежность, компактность и экономичность.