СРАВНЕНИЕ ЦЕН | Какая система отопления самая выгодная?(12)
Экономное отопление – это отопление, за которое в зимние месяцы или переходный период придется заплатить наименьшее количество денег, пишет IDEA Arhitektid.
Как экономно отопить частный дом? Для оценки, какая из систем отопления самая экономичная, стоит сравнить суммарные затраты на оборудование и монтаж, и затем текущие затраты за 10-20 лет после внедрения системы отопления, с учетом роста тарифов и стоимости теплоносителей. Тогда мы получим реальную картину затрат на тот или иной способ отопления частного дома.
В идеале, всем хочется потратить минимум средств, получив при этом низкие платежи за тепло в доме. Однако, реальность как раз обратная: при дешевом оборудовании не получится сэкономить на сезонных затратах за обогрев.
Теперь сравним несколько доступных вариантов обустройства отопительных систем. Предварительно учтем, что все способы отопления частных домов наиболее эффективны и экономически выгодны, если стены дома имеют хорошую теплоизоляцию, нет потерь тепла через окна, вентиляцию и двери.
В приведённой ниже таблице, мы рассмотрим затраты на отопление частного дома площадью 150-180 м2. Расчетная тепловая нагрузка составляет 10 кВт (7,5 кВт для отопления, 2,5 кВт для вентиляции). Годовой расход тепла рассчитан на 21,0 МВтч тепла; Вентиляция 3,5 МВтч; 2,5 МВтч горячей воды (на три человека). Таблица была подготовлена исходя из предположения, что годовая потребность в отоплении частного дома составляет 24 МВтч, а срок службы системы отопления — 20 лет. Окончательная цена на отопление € / МВтч представлена с учетом 20-летнего периода (включая инвестиции и затраты на техническое обслуживание).
КАКУЮ СИСТЕМУ ОТОПЛЕНИЯ ЛУЧШЕ ВЫБРАТЬ ДЛЯ ЧАСТНОГО ДОМА?
Газовый котел. Система газового отопления представлена в виде специального приспособления, которое за счет сжигания природного газа получает тепловую энергию в нужном объеме. В газовом котле есть регулировка температуры нагрева теплоносителя, потому он также успешно нагревает воду или водяной раствор для систем теплых полов. Для того, чтобы подвести газ, необходимо чтобы магистраль газа была проложена в непосредственной близости от вашего участка. Комфортное решение, если не учитывать постоянно растущие тарифы на газ. Даже если отапливать только один этаж, значительно сэкономить не получится. Не будем также писать о сложностях подвода и подсоединения к газовой магистрали нового частного дома. Про экономичность системы газового отопления в последнее время никто уже не говорит и поэтому все больше владельцев систем отопления с использованием газа переходят на другие виды топлива или на гибридные схемы теплоснабжения.
Твердотопливный котел. Если есть постоянный источник древесных отходов, тогда это очень экономичное отопление дома. Но комфортным способ обогрева частного дома дровами, углем, брикетами или другими ископаемыми видами топлива, никак не назовешь. За таким котлом нужен постоянный надзор. Отдельная тема – пожаробезопасность систем с твердотопливными источниками тепловой энергии, к тому же – постоянный уход за дымоходом и топкой. Также, в случае использования пеллетного котла, необходима установка противопожарной стены для хранения пеллетов. Стоимость угля или пеллет также постоянно растет. К тому же, автоматика твердотопливных котлов намного слабее, чем у газовых, регулирование температуры воды на выходе у многих моделей не предусмотрено, а распределение тепла происходит неравномерно.
Электрические котлы, электрические теплые полы, электроконвекторы, тепловентиляторы – все эти электронагреватели потребляют солидное количество электроэнергии из сети. Сеть дома должна выдерживать все электрические нагрузки, как по отоплению, так и при включении бытовых электроприборов. На каждые 10 метров площади дома требуется до киловатта тепловой энергии, для 100 кв. м – до 8,5-10 киловатт мощности электрических обогревателей в час. А это существенная нагрузка на сеть. Вариантов и способов электрообогрева достаточно, но полностью эффективным и экономичным такое отопление не назовешь.
ЧТО ОСТАЕТСЯ? ТОЛЬКО ТЕПЛОВЫЕ НАСОСЫ!
Оборудование, работающее с использованием альтернативных источников энергии, все больше находит применение в строительстве частных домов. Широкое распространение, которое они получили в Японии, Швеции, США и других странах, а также совершенствование технических характеристик, заставляют обратить особое внимание на это решение для обогрева домов. Их выгодно отличают простота, надежность, компактность и экономичность.
Тепловой насос – это надежный источник энергии для системы отопления дома. Одновременно он участвует в горячем водоснабжении здания и в некоторых случаях служит источником для системы кондиционирования. Использование накопленного в окружающей среде тепла для выработки собственной тепловой энергии существенно отличает насос от других генераторов, работающих, например, на газе или масляном топливе. Среда, из которой извлекается солнечная энергия, может быть разной: грунт (земляное отопление), вода (насос вода-воздух), воздух (насос воздух-воздух). Практически это означает, что ваш участок, озеро или геотермальный источник вполне подойдут для получения энергии, накопленной в теплые сезоны. Тепловые насосы работают на основе передовых технологий — используя энергию из сети на работу компрессора и насосов, они передают в дом в 3-5 раз больше тепловой энергии. Экономия затрат на отопление по сравнению с работой электронагревателей может достигать 80%! Как итог, вы получите систему отопления нового уровня комфорта, самую эффективную, долговечную и надежную из предлагаемых рынком.
Что обеспечивает тепловой насос:
Значительную экономию затрат на отопление и подогрев воды;
Низкие расходы на экстплуатацию и простота в управлении;
Возможность охлаждать комнаты летом, если установлены несколько фанкойлов вместо радиаторов;
Возможность программирования суточных и недельных режимов работы системы отопления;
Гибкое регулирование в ответ на текущие тепловые нагрузки благодаря инверторным технологиям;
Управление независимыми контурами системы отопления;
Экономичные режимы на время отпуска и погодозависимое управление;
Удаленное управление системой и круглогодичный контроль микроклимата в доме.
ВЫВОД
Можно закидывать в топку котла дрова и получать тепло, можно установить электронагреватель или газовый котел. У каждой системы отопления есть свои плюсы и минусы. Вариантов много, на любой кошелек, под разные требования к комфорту и на любой вкус, однако, тенденции энергосбережения сейчас и в будущем все равно будут в приоритете. Развиваться будут не технологии, использующие ископаемые виды топлива, а использующие альтернативные источники энергии.