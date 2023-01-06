ОБЗОР | Эксперт прогнозирует большие потери на рынке недвижимости(3)
Инвестиционная команда фонда EfTEN Capital дает неутешительные прогнозы на 2023 год: цены на коммерческую и жилую недвижимость будут падать, инвесторам придется соглашаться на более низкую, нежели обычно, доходность. Кроме того, есть основания опасаться того, что шведские банки перекроют финансирование местному рынку недвижимости, пишет dv.ee.
Вот десять основных тем, отраженных в прогнозе EfTEN Capital, за которыми стоит следить в нынешнем году — от инфляции и рефинансирования ссуд до принудительных продаж и стоимости строительства.
1. Инфляция
Инфляцию можно считать главным сюрпризом мировой экономики в 2022 году — она оказалась значительно выше ожидаемой почти во всех странах мира.
При этом, если сравнить нынешнюю ситуацию с началом прошлого года, становится очевидно, что пик роста потребительских цен уже позади. Годовой уровень инфляции снижается относительно быстро во всех крупнейших экономиках, а также в странах Балтии.
К середине 2023 года мы, судя по всему, увидим однозначные цифры роста цен в странах Балтии. Однако для снижения инфляции до 2% потребуется гораздо больше времени — вероятно, этого не случится и в 2024 году.
2. Центральные банки
До весны 2022 года среди руководителей центробанков преобладало мнение, что инфляционное давление носит временный характер и, вероятно, к концу года начнет снижаться.
В результате центральные банки опоздали с повышением процентных ставок. Затем, в конце весны и летом, процентные ставки начали расти невиданными за последние десятилетия темпами.
Решения Европейского центрального банка (ЕЦБ) оказывают наибольшее влияние на экономику стран Балтии и других государств еврозоны. По оценкам аналитиков, ставка Euribor достигнет пика в 3,5% в июне 2023 года (в настоящий момент она составляет 2,5%).
Поскольку уровень инфляции вряд ли еще долго опустится ниже целевого уровня ЕЦБ в 2%, ставки Euribor, близкие к уровню 3%, вероятно, станут для нас „новой нормой“.
С учетом нынешней маржи это означает, что так называемый „новый нормальный“ уровень процентных ставок для новых жилищных кредитов в странах Балтии будет колебаться в районе 4,5-5%.