ОБЗОР | Эксперт прогнозирует большие потери на рынке недвижимости

Вот десять основных тем, отраженных в прогнозе EfTEN Capital, за которыми стоит следить в нынешнем году — от инфляции и рефинансирования ссуд до принудительных продаж и стоимости строительства.

1. Инфляция

Инфляцию можно считать главным сюрпризом мировой экономики в 2022 году — она оказалась значительно выше ожидаемой почти во всех странах мира.

При этом, если сравнить нынешнюю ситуацию с началом прошлого года, становится очевидно, что пик роста потребительских цен уже позади. Годовой уровень инфляции снижается относительно быстро во всех крупнейших экономиках, а также в странах Балтии.

К середине 2023 года мы, судя по всему, увидим однозначные цифры роста цен в странах Балтии. Однако для снижения инфляции до 2% потребуется гораздо больше времени — вероятно, этого не случится и в 2024 году.

2. Центральные банки

До весны 2022 года среди руководителей центробанков преобладало мнение, что инфляционное давление носит временный характер и, вероятно, к концу года начнет снижаться.

В результате центральные банки опоздали с повышением процентных ставок. Затем, в конце весны и летом, процентные ставки начали расти невиданными за последние десятилетия темпами.

Решения Европейского центрального банка (ЕЦБ) оказывают наибольшее влияние на экономику стран Балтии и других государств еврозоны. По оценкам аналитиков, ставка Euribor достигнет пика в 3,5% в июне 2023 года (в настоящий момент она составляет 2,5%).

Поскольку уровень инфляции вряд ли еще долго опустится ниже целевого уровня ЕЦБ в 2%, ставки Euribor, близкие к уровню 3%, вероятно, станут для нас „новой нормой“.

С учетом нынешней маржи это означает, что так называемый „новый нормальный“ уровень процентных ставок для новых жилищных кредитов в странах Балтии будет колебаться в районе 4,5-5%.