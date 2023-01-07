Недвижимость
07.01.2023, 11:08

Новое развлечение: в Эстонии появилась уникальная снежная сауна

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ФОТО: Viiking.ee

В пярнуском СПА-отеле Viiking появилась необычная снежная сауна, которая не менее полезна, чем обычная баня, пишет Gloss.ee. Это уникальный опыт в странах Балтии и Северной Европы!

Снежная сауна расслабляет, облегчает боль, восстанавливает энергию, укрепляет иммунитет, сжигает жир, улучшает сон, очищает организм от токсинов и снижает стресс.

Сеанс делится на три этапа. Сначала вы посещаете баню, нагретую до 70 — 90°C и находитесь там 12-15 минут. Вы разогреваетесь, ваши мышцы расслабляются.

Далее вы заходите в камеру, полную снега. Температура в этом помещении варьируется от -5°C до -10°C мороза. Здесь вы пребываете не более 5 минут в положении сидя или стоя. Глубокое дыхание освежает легкие. Деликатный снежный массаж способствует более эффективному охлаждению, помогает снять боль с различных частей тела.

Читайте подробнее на Gloss.ee.



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