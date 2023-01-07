Новое развлечение: в Эстонии появилась уникальная снежная сауна

Сеанс делится на три этапа. Сначала вы посещаете баню, нагретую до 70 — 90°C и находитесь там 12-15 минут. Вы разогреваетесь, ваши мышцы расслабляются.

Далее вы заходите в камеру, полную снега. Температура в этом помещении варьируется от -5°C до -10°C мороза. Здесь вы пребываете не более 5 минут в положении сидя или стоя. Глубокое дыхание освежает легкие. Деликатный снежный массаж способствует более эффективному охлаждению, помогает снять боль с различных частей тела.