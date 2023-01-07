Аналитик: на рынок недвижимости надвигается шторм

Сегодня все еще выгодно продавать недвижимость, потому что цена остается близкой к историческому пику. Но два последних года иностранные собственники больше продавали недвижимость, чем покупали ее. Это означает, что они покидают эстонский рынок, унося с собой прибыль.

В одном только 2022 году разница между сделками по покупке и продаже недвижимости, совершенными иностранцами, составила 44 миллиона евро. Это означает, что продано было в два раза больше, чем куплено.

Хотя стоимость сделок, совершенных иностранными резидентами, составляет всего 2-3% их общего объема, такое избавление от недвижимости свидетельствует о падении конкурентоспособности эстонского рынка. Ценовое ралли последних лет и геополитические перемены привели к тому, что недвижимость в Эстонии стала менее привлекательной для иностранцев.