Архитекторы: мы готовимся к обвалу строительного рынка

Поскольку многие новые проекты отложены до весны, сейчас архитекторы доделывают прежние заказы и рассматривают возможные сценарии будущего.

„До нас спад обычно доходит с небольшим опозданием“, – говорит член правления архитектурного бюро Kolm Pluss Üks Маркус Каазик, добавляя, что он уже заметил некоторое затишье на рынке.

„Застройщики сбавили обороты или меняют позиции – квартиры становятся меньше, и к нам поступает меньшее количество запросов“, – пояснил Каазик.

Поскольку объем работы постоянно колеблется, компания пытается быть гибкой с точки зрения рабочей силы: „У нас было столько работы, что стоило бы нанять больше людей. Мы этого не сделали, а справились с существующими работниками, руководствуясь мыслью, что в следующем году объемы уменьшатся“.

Будущее туманно

Глава архитектурного бюро OÜ Projekt Kuubis Мерилин Рюйтли отмечает, что предсказать будущее рынка становится все сложнее.

„Мы, разумеется, составляли свои прогнозы, но ведь и мы читаем новости – прогнозируется, что объемы строительства будут падать – и кажется, что придется жить лишь сегодняшним днем“, – поясняет она.