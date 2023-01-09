Шестимесячный Euribor превысил отметку в 2,8%

Ставка Euribor, которая годами оставалась отрицательной, достигла нуля в июне 2022 года и с тех пор быстро растет. В конце августа Euribor уже преодолел отметку в 1%, к 12 октября стал больше 2%, 20 декабря достиг 2,625%, 27 декабря - 2,703%, а 6 января - 2,805%.