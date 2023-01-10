Рынок недвижимости: эксперты прогнозируют падение цен

По его мнению, и то, и другое сейчас несколько проблематично, и в наступающем году желания станут еще скромнее, а денег будет становиться значительно меньше по мере роста процентной ставки. По словам Пяртеля, результатом, скорее всего, станет падение цен.

Инвестор Лийзи Кирх вместе со своим мужем Михкелем Кирхом согласны с Пяртелем в том, что в этом году цены на недвижимость будут падать, поэтому они надеются, что здесь будут хорошие возможности для покупки. В случае благоприятной конъюнктуры на рынке недвижимости цель – заключить сделки осенью-зимой 2023 года. Если инфляция будет высокой, а процентные ставки не снизятся, то, по словам семьи, роста недвижимости не ожидается.