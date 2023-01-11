11.01.2023, 07:37
Евростат: рост цен на жилье в Эстонии – один из крупнейших в ЕС
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Рост цен на жилье в Эстонии в третьем квартале прошлого года был одним из самых высоких в Европейском союзе (ЕС), пишет „МК-Эстония“ со ссылкой на Евростат.
В июле-сентябре по сравнению с тем же периодом 2021 года цены на жилье в Эстонии выросли на 24,2%. В Венгрии прирост составил 21%, свидетельствуют опубликованные в пятницу данные Статистической службы ЕС. Цены на жилье в Латвии за год выросли на 13,7%, в Литве рост составил 19,3%.
В третьем квартале, по сравнению со вторым, цены на жилье в Литве выросли на 3%. В Латвии они выросли на 1,3%, а в Эстонии – на 0,8%.
Во всем ЕС цены на жилье выросли в среднем на 7,4% в течение года и на 0,9% в течение квартала.