ФОТО | В Таллинне начнется строительство роскошного бутик-жилья

В здании с особым архитектурным решением будет построено всего пять квартир, и согласно договору, дом будет сдан в эксплуатацию не позднее первого квартала следующего года. „Бутик-здание на Лехику-теэ по сути представляет собой рядный дом, но квартиры в данном случае не расположены, как это обычно бывает, в ряд – рядом друг с другом – но размещаются как бы гроздью, что позволяет обеспечить каждому жилищу хорошую солнечную сторону“, — пояснил исполнительный руководитель Arco Vara Мико Нийнемяэ, который отметил, что большой опыт проектирования Combicon стал решающим при выборе строительной компании. „В течение следующих двух месяцев под руководством партнера по строительству будет завершено проектирование здания, а уже в марте начнутся строительные работы на площадке данного объекта“, - добавил он.

При этом продажа квартир Kuldlehe планируется несколько иначе, поскольку впервые собственные инвесторы предприятия получают эксклюзивную возможность приобрести жилье в этом здании. „Публичная продажа запланирована на март, но в отличие от предыдущей практики, до Дня независимости республики квартиры изначально будут предлагаться только акционерам и держателям облигаций нашей компании“, — пояснил руководитель предприятия. „Это не является стандартной практикой, но мы хотели дать преимущество при покупке этого жилья именно инвесторам, вложившимся в наше предприятие“, — добавил Нийнемяэ. Средняя цена за квадратный метр квартир составит около 6000 евро, а доход от продаж в данном проекте ожидается в объеме 4,3 миллиона евро.