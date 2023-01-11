ФОТО | В Таллинне начнется строительство роскошного бутик-жилья
Arco Vara заключило договор со строительной компанией Combicon о возведении нового люксового жилья в районе Пирита. Работы по строительству здания со особенным архитектурным решением начнутся уже в марте, и впервые предпочтительное право на покупку квартир будет дано инвесторам, вложившим своим средства в проекты девелопера.
В здании с особым архитектурным решением будет построено всего пять квартир, и согласно договору, дом будет сдан в эксплуатацию не позднее первого квартала следующего года. „Бутик-здание на Лехику-теэ по сути представляет собой рядный дом, но квартиры в данном случае не расположены, как это обычно бывает, в ряд – рядом друг с другом – но размещаются как бы гроздью, что позволяет обеспечить каждому жилищу хорошую солнечную сторону“, — пояснил исполнительный руководитель Arco Vara Мико Нийнемяэ, который отметил, что большой опыт проектирования Combicon стал решающим при выборе строительной компании. „В течение следующих двух месяцев под руководством партнера по строительству будет завершено проектирование здания, а уже в марте начнутся строительные работы на площадке данного объекта“, - добавил он.
При этом продажа квартир Kuldlehe планируется несколько иначе, поскольку впервые собственные инвесторы предприятия получают эксклюзивную возможность приобрести жилье в этом здании. „Публичная продажа запланирована на март, но в отличие от предыдущей практики, до Дня независимости республики квартиры изначально будут предлагаться только акционерам и держателям облигаций нашей компании“, — пояснил руководитель предприятия. „Это не является стандартной практикой, но мы хотели дать преимущество при покупке этого жилья именно инвесторам, вложившимся в наше предприятие“, — добавил Нийнемяэ. Средняя цена за квадратный метр квартир составит около 6000 евро, а доход от продаж в данном проекте ожидается в объеме 4,3 миллиона евро.
„Бутик-жилье на Лехику-теэ предназначено для определенной целевой группы — это семьи, которые хотят ощущения и комфорта частного дома, но все же предпочитают удобство квартиры“, — пояснил Нийнемяэ. „Цель наших девелоперских проектов не в том, чтобы построить максимальное количество квартир, а в том, чтобы создать жилую среду, в которой мы хотели бы жить сами. Этот девелоперский объект в Пирита полностью соответствует этой концепции – в этом жилье будет домашний уют и удобство, и при этом жилье остается в черте города по своему местоположению“, — добавил руководитель предприятия-девелопера. Здание, окаймленное с двух сторон перелеском, будет возведено на склоне, а окрестности представляют собой жилой район из частных домов или рядных домов.
Двухэтажные квартиры площадью 160-190 квадратных метров будут иметь современную и роскошную внутреннюю отделку в дополнение к качественному строительному решению. „В каждой квартире с четырьмя спальнями есть гардеробные, три душевые и сауна. Во всех квартирах данного проекта будет просторная терраса и балкон на втором этаже“, — рассказывает о проекте Нийнемяэ. По его словам, это совершенно особое здание, где будет использоваться геотермальное отопление, на доме будут установлены солнечные батареи, для всех жильцов предусмотрен подземный паркинг для автомобилей и велосипедов, а во дворе будет установлена газонокосилка-робот.
Помимо бутик-жилья Kuldlehe, Arco Vara в этом году также продолжит работы в рамках проекта развития района Kodulahe и планирует дальнейшее увеличение объемов застройки. Строительные работы в Эстонии запланированы по проекту Kodulahe и в Пирита, а в Болгарии продолжится строительство квартала частных домов недалеко от Софии. „Мы полагаем, что во второй половине года мы увидим восстановление на рынке недвижимости, но не прогнозируем роста цен на данный момент“, — предполагает Нийнемяэ.