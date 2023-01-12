ЭКСПЕРТ | Треть исчезла: бюро недвижимости переживают спад и ищут, на чем сэкономить

По словам главы 1Partner Kinnisvara Мартина Вахтера, чрезмерное повышение цен в прошлом году послужило своего рода сигналом того, что количество сделок быстро снизится.

„Это все равно, что одолжить завтрашнее хорошее настроение под высокие проценты. Сейчас хорошо, что цены на недвижимость растут, но я знаю и то, что это закончится резким замедлением. Так оно и произошло на самом деле, все было предсказуемо“, – сказал Вахтер.

По словам члена правления Domus Kinnisvara Vahendus Рандо Ванавески, об охлаждении рынка свидетельствовало снижение количества запросов, рост Euribor, а также более тесное сотрудничество между бюро недвижимости. В то же время, по его словам, не следует воспринимать текущую ситуацию слишком негативно. „В бюро недвижимости очень легко возникает ощущение, что сейчас количество сделок сильно упало и дела идут плохо“.