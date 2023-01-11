При приватизации дач дополнительные сложности создает российское гражданство
Процесс приватизации участков в садоводческих кооперативах в волости Йыэляхтме под Маарду, которые в народе называют „Пильпакюла“ или „Шанхай“, столкнулся с дополнительными сложностями: поскольку земле оставили коммерческое назначение, при ее покупке гражданами третьих стран требуется согласие местного самоуправления. Местные власти не считают разумным заниматься таким большим количеством отдельных ходатайств и просят государство взять на себя вынесение соответствующих решений, пишет rus.err.ee.
Пильпакюла занимает территорию площадью около 1,6 квадратных километра в деревнях Юльгазе и Каллавере в волости Йыэляхтме. В ходе земельной реформы эта территория перешла в собственность местного самоуправления, которое в 2019-2020 годах продало землю арендовавшим ее садоводческим кооперативам. После этого волость начала вводить детальные планировки, позволяющие преобразовать участки в кооперативах в отдельные объекты недвижимости средней площадью около 900 кв. метров. К настоящему времени введено 5 планировок, еще 11 инициированы и на две планировки поданы ходатайства об их инициировании.
При этом, в отличие от большинства садоводческих кооперативов в Эстонии, земля в Пильпакюла имеет коммерческое, а не жилое назначение. В процессе планировок волость просила Земельный департамент изменить назначение земли, но ведомство в этом отказало, сославшись на государственный интерес: если в будущем в этом месте потребуется добывать полезные ископаемые, то это будет проще сделать, если у земли останется прежнее назначение.
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