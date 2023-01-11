При приватизации дач дополнительные сложности создает российское гражданство

Пильпакюла занимает территорию площадью около 1,6 квадратных километра в деревнях Юльгазе и Каллавере в волости Йыэляхтме. В ходе земельной реформы эта территория перешла в собственность местного самоуправления, которое в 2019-2020 годах продало землю арендовавшим ее садоводческим кооперативам. После этого волость начала вводить детальные планировки, позволяющие преобразовать участки в кооперативах в отдельные объекты недвижимости средней площадью около 900 кв. метров. К настоящему времени введено 5 планировок, еще 11 инициированы и на две планировки поданы ходатайства об их инициировании.