Банк: люди верят, что Euribor понизится, размеры жилищных кредитов по-прежнему большие(3)
В декабре средняя сумма жилищного кредита, полученного в Bigbank, вновь приблизилась к рекордным 140 000 евро. Получатели кредита начали отдавать предпочтение договорам, которые предусматривают пересмотр размера платежей по прошествии минимального периода, т. е. на базе среднего размера Euribor за три месяца.
„Рынок оставался стабильным на новом уровне в течение всей осени. Резюмируя, можно сказать, что эта новая реальность означает меньшее количество сделок, увеличившиеся периоды продаж и прежние цены“, — сказала Йонна Пехтер, глава Bigbank Eesti, по оценкам которой, общий объём жилищных кредитов стал почти на одну десятую меньше, чем год назад, но, в то же время, увеличился более чем на одну пятую по сравнению с показателями двухлетней давности. „Покупателей жилья на рынке достаточно, но они осторожны и боятся переплатить. Если они находят подходящий товар, сделки всё-таки заключаются, потому что жильё приобретается с помощью долгосрочного кредита, и возможный небольшой выигрыш в цене, в конечном итоге, не имеет такого значительного эффекта, чтобы имело смысл отказываться от подходящей возможности“, — добавила Пехтер.
Кроме того, Пехтер рассказала о новой тенденции: раньше получатели жилищного кредита предпочитали договоры на базе среднего Euribor за шесть или двенадцать месяцев, но в последнее время наблюдается быстрый рост числа договоров, в которых расчёт связанной с Euribor части кредита пересматривается каждые три месяца. „Люди уверены, что Euribor должен скоро начать понижаться, и хотят быстрее получить соответствующий ценовой эффект“, – пояснила Пехтер.
Произошедший в декабре на таллиннском рынке квартир скачок средней цены квадратного метра выше отметки в 3000 евро, по словам Пехтер, следует воспринимать спокойно. „Так сложилось, что в Эстонии новые дома сдаются к Рождеству или Иванову дню. В конце года был окончательно закрыт ряд ранее заключённых сделок по покупке жилья в новостройках, но цены на вторичном рынке приведут к тому, что средняя цена, скорее, опустится и снова станет меньше трёх тысяч евро“, – прокомментировала Пехтер.