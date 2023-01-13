Банк: люди верят, что Euribor понизится, размеры жилищных кредитов по-прежнему большие

„Рынок оставался стабильным на новом уровне в течение всей осени. Резюмируя, можно сказать, что эта новая реальность означает меньшее количество сделок, увеличившиеся периоды продаж и прежние цены“, — сказала Йонна Пехтер, глава Bigbank Eesti, по оценкам которой, общий объём жилищных кредитов стал почти на одну десятую меньше, чем год назад, но, в то же время, увеличился более чем на одну пятую по сравнению с показателями двухлетней давности. „Покупателей жилья на рынке достаточно, но они осторожны и боятся переплатить. Если они находят подходящий товар, сделки всё-таки заключаются, потому что жильё приобретается с помощью долгосрочного кредита, и возможный небольшой выигрыш в цене, в конечном итоге, не имеет такого значительного эффекта, чтобы имело смысл отказываться от подходящей возможности“, — добавила Пехтер.