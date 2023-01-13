ОБЗОР | Чем владеют Ликсутовы в Эстонии

Вице-мэр Москвы Максим Ликсутов формально уже не связан с Эстонией: он отказался от гражданства и развелся с женой. После развода Татьяне Ликсутовой отошло почти все имущество бывшего мужа. Она продолжает сотрудничать с российскими олигархами и владеет российским „Аэроэкспрессом“. Есть у нее имущество и в Эстонии.

Татьяне Ликсутовой принадлежит не только ресторан Gianni, но и здание в центре Таллинна, где он расположен (3089 кв м). По данным Крепостной книги и земельного кадастра, Ликсутова владеет этим зданием через компанию TOR Property. Этому предприятию также принадлежит небольшой (362 кв. м) участок земли напротив ресторана, по адресу Кару, 10.

Уютный домик в самом центре Таллинна – посольский квартал прямо у стены Старого города, по адресу Висмари, 9 (477 кв. м). Принадлежит Татьяне Ликсутовой (лично).