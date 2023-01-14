Райво Ранд: строительному сектору придется нелегко, впереди сокращения

Ранд возглавляет предприятие более 30 лет, и за это время пережил немало кризисов. Однако сложнее всего ему было во время запуска компании.

„Ранние годы компании были очень трудными – было мало работы и мало денег“, – говорит бизнесмен. Он признается, что все экономические спади дались компании нелегко, и теперь кризис вновь стоит на пороге.

„Сейчас ситуация в секторе резко пошла по нисходящей, объемы строительства уменьшаются. Всё наше общество, в том числе наша политическая ситуация, способствуют этому“, – сетует Ранд, имея в виду сокращение инвестиций в строительство.

Ранд прогнозирует, что как минимум до середины года жизнь строителей будет становиться все тяжелее: „Затем будет видно, что случится после выборов – какую политику будут проводить, и что произойдет с процентными ставками по кредитам. От этого зависит, начнут ли расти объемы строительства. Но сфере строительства определенно понадобится больше времени для выхода из кризиса, чем некоторым другим отраслям экономики“.