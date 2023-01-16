Судьба легендарного кинотеатра Kosmos: скандальные владельцы, пустующие помещения и долги по налогам

Кинотеатр Kosmos в центре Таллинна выставили на продажу 10 января нынешнего года за 8,25 млн евро, в течение дня цена выросла до 10 млн евро.

В прошлом году из помещений Kosmos выехал кинотеатр IMAX сети Cinamon. С тех пор все гадали, что будет со зданием дальше и кому же на самом деле оно принадлежит.