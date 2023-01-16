Недвижимость
16.01.2023, 09:41

Судьба легендарного кинотеатра Kosmos: скандальные владельцы, пустующие помещения и долги по налогам

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Kino Kosmos
Kino Kosmos
ФОТО: Teet Malsroos | Õhtuleht

На прошлой неделе на продажу был выставлен легендарный таллиннский кинотеатр Kosmos, помещения которого пустовали больше года. Здание простаивало с тех пор, как его приобрел бизнесмен со скандальным прошлым Тимо Сас, пишет dv.ee.

Кинотеатр Kosmos в центре Таллинна выставили на продажу 10 января нынешнего года за 8,25 млн евро, в течение дня цена выросла до 10 млн евро.

Райнер Егоров, представитель компании-владельца здания Kosmos Invest Kapital, сообщил Ärileht, что решение о продаже недвижимости было принято, поскольку владелец планирует прекратить деятельность в Эстонии.

В прошлом году из помещений Kosmos выехал кинотеатр IMAX сети Cinamon. С тех пор все гадали, что будет со зданием дальше и кому же на самом деле оно принадлежит.

Читайте подробнее на dv.ee.

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