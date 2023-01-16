16.01.2023, 09:41
Судьба легендарного кинотеатра Kosmos: скандальные владельцы, пустующие помещения и долги по налогам(2)
Кинотеатр Kosmos в центре Таллинна выставили на продажу 10 января нынешнего года за 8,25 млн евро, в течение дня цена выросла до 10 млн евро.
Райнер Егоров, представитель компании-владельца здания Kosmos Invest Kapital, сообщил Ärileht, что решение о продаже недвижимости было принято, поскольку владелец планирует прекратить деятельность в Эстонии.
В прошлом году из помещений Kosmos выехал кинотеатр IMAX сети Cinamon. С тех пор все гадали, что будет со зданием дальше и кому же на самом деле оно принадлежит.