Маклеры: цены на недвижимость могут упасть до 25%, момент истины наступит в марте(2)
В этом году количество продаж на рынке недвижимости уменьшится, снижение цен может составить до 25%, считает маклер Марко Тейва из бюро недвижимости E.M.A. Varahaldus, пишет dv.ee со ссылкой на издание Lääne-Virumaa Uudised.
По мнению Марко Тейва, момент истины на рынке недвижимости должен наступить в марте.
Тейва также прогнозирует, что в 2023 году будет и дальше расти интерес покупателей к сельскохозяйственным и лесным угодьям.
В то же время интерес к земельным участкам под застройку, коммерческим помещениям и дачам в нынешнем году должен снизиться, считает маклер.
„Спекулятивный интерес к недвижимости резко упал. Сильно пострадают те инвесторы, которые использовали максимальное кредитное плечо, то есть, заемные средства“, — подчеркивает Марко Тейва.