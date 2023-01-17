Маклеры: цены на недвижимость могут упасть до 25%, момент истины наступит в марте

По мнению Марко Тейва, момент истины на рынке недвижимости должен наступить в марте.

Тейва также прогнозирует, что в 2023 году будет и дальше расти интерес покупателей к сельскохозяйственным и лесным угодьям.

В то же время интерес к земельным участкам под застройку, коммерческим помещениям и дачам в нынешнем году должен снизиться, считает маклер.

„Спекулятивный интерес к недвижимости резко упал. Сильно пострадают те инвесторы, которые использовали максимальное кредитное плечо, то есть, заемные средства“, — подчеркивает Марко Тейва.