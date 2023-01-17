Недвижимость
17.01.2023, 07:37

Маклеры: цены на недвижимость могут упасть до 25%, момент истины наступит в марте

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ФОТО: karamysh | Shutterstock

В этом году количество продаж на рынке недвижимости уменьшится, снижение цен может составить до 25%, считает маклер Марко Тейва из бюро недвижимости E.M.A. Varahaldus, пишет dv.ee со ссылкой на издание Lääne-Virumaa Uudised.

По мнению Марко Тейва, момент истины на рынке недвижимости должен наступить в марте.

Тейва также прогнозирует, что в 2023 году будет и дальше расти интерес покупателей к сельскохозяйственным и лесным угодьям.

В то же время интерес к земельным участкам под застройку, коммерческим помещениям и дачам в нынешнем году должен снизиться, считает маклер.

„Спекулятивный интерес к недвижимости резко упал. Сильно пострадают те инвесторы, которые использовали максимальное кредитное плечо, то есть, заемные средства“, — подчеркивает Марко Тейва.

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