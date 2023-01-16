МНЕНИЕ | Андреэ Райд: продавцам недвижимости с их ценовыми ожиданиями нужно спуститься с небес на землю

Витающим в облаках продавцам недвижимости с их ожиданиями относительно цен следует спуститься с небес на землю. Настроение покупателей жилья ухудшается из-за роста расходов на отопление, общего повышения цен и стремительного взлета Euribor, и все это еще больше осложняет покупку жилья, пишет Андреэ Райд для rus.err.ee.