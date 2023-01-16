16.01.2023, 07:37
МНЕНИЕ | Андреэ Райд: продавцам недвижимости с их ценовыми ожиданиями нужно спуститься с небес на землю(5)
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Витающим в облаках продавцам недвижимости с их ожиданиями относительно цен следует спуститься с небес на землю. Настроение покупателей жилья ухудшается из-за роста расходов на отопление, общего повышения цен и стремительного взлета Euribor, и все это еще больше осложняет покупку жилья, пишет Андреэ Райд для rus.err.ee.
Горячий рынок жилья остывает. Активность сделок понизилась, так как от ближайшего будущего мы наряду с высокими счетами за отопление ожидаем продолжения роста процентных ставок и умеренного экономического спада.
Несмотря на пессимистичные настроения, среди продавцов жилья по-прежнему находятся такие, кто еще не осознал, что рост цен на квартиры начал замедляться еще весной.
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