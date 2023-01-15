Оборот эстонского девелопера за декабрь составил 5 миллионов евро

За последний месяц года в Таллинне было продано или забронировано 50 квартир и коммерческих помещений в новостройках. Заключив 18 сделок из 50, компания Endover стала в декабре самой успешной на столичном рынке. В целом декабрь оказался для предприятия вторым лучшим месяцем года с точки зрения оборота от продаж.

По данным аналитика по недвижимости Тыну Тоомпарка, самым продаваемым проектом в декабре был Volta Residentsid компании Endover. Выделялись также сделки купли-продажи квартир проекта Kopli Liinid. Это свидетельствует о том, что девелоперские проекты Пыхья-Таллинна и Каламая даже на пассивном рынке остаются значительно предпочтительнее прочих, поскольку район развивается, расположение хорошее, а сами здания привлекательные.

По словам руководителя отдела продаж Endover Олари Вокка, декабрьская статистика свидетельствует о том, что рынок недвижимости не замер, как говорят в последнее время – он постоянно меняется. В сегодняшних условиях выигрывают квартиры меньшей площади и, соответственно, с более низкими постоянными тратами. Не исчез и покупатель элитной недвижимости, ведь в этой нише на рынке наблюдается дефицит.

„Наш опыт показывает, что в меняющихся обстоятельствах необходимо в первую очередь прислушиваться к потребностям людей и адаптировать стратегию на основе их ожиданий, – пояснил Вокк. – Сегодняшний покупатель долго обдумывал свое решение. У него сформировалось более четкое представление о реальных затратах, связанных с покупкой квартиры. Покупатели приспосабливаются к росту Euribor и инфляции. Они более точно анализируют и оценивают будущую стоимость жилья и связанные с ним расходы. Поэтому сделки планируют и взвешивают очень тщательно“.