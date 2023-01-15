Оборот эстонского девелопера за декабрь составил 5 миллионов евро
Несмотря на спад на рынке недвижимости, декабрь стал для Endover одним из самых успешных месяцев прошлого года – в Таллинне было заключено 18 сделок, оборот составил 5 миллионов евро, а владельцев обрели около 1200 квадратных метров новых квартир и коммерческих помещений.
За последний месяц года в Таллинне было продано или забронировано 50 квартир и коммерческих помещений в новостройках. Заключив 18 сделок из 50, компания Endover стала в декабре самой успешной на столичном рынке. В целом декабрь оказался для предприятия вторым лучшим месяцем года с точки зрения оборота от продаж.
По данным аналитика по недвижимости Тыну Тоомпарка, самым продаваемым проектом в декабре был Volta Residentsid компании Endover. Выделялись также сделки купли-продажи квартир проекта Kopli Liinid. Это свидетельствует о том, что девелоперские проекты Пыхья-Таллинна и Каламая даже на пассивном рынке остаются значительно предпочтительнее прочих, поскольку район развивается, расположение хорошее, а сами здания привлекательные.
По словам руководителя отдела продаж Endover Олари Вокка, декабрьская статистика свидетельствует о том, что рынок недвижимости не замер, как говорят в последнее время – он постоянно меняется. В сегодняшних условиях выигрывают квартиры меньшей площади и, соответственно, с более низкими постоянными тратами. Не исчез и покупатель элитной недвижимости, ведь в этой нише на рынке наблюдается дефицит.
„Наш опыт показывает, что в меняющихся обстоятельствах необходимо в первую очередь прислушиваться к потребностям людей и адаптировать стратегию на основе их ожиданий, – пояснил Вокк. – Сегодняшний покупатель долго обдумывал свое решение. У него сформировалось более четкое представление о реальных затратах, связанных с покупкой квартиры. Покупатели приспосабливаются к росту Euribor и инфляции. Они более точно анализируют и оценивают будущую стоимость жилья и связанные с ним расходы. Поэтому сделки планируют и взвешивают очень тщательно“.
Вокк выделил четыре наиболее важных фактора, на основании которых сегодня люди принимают решение о покупке новой квартиры: „Прежде всего, квартира должна быть готова, а не существовать лишь на бумаге. На нестабильном рынке это большое преимущество, и такие квартиры в дефиците. Endover имеет здесь сильное преимущество перед конкурентами, поскольку у нас один из самых больших портфелей готовых квартир на рынке. Во-вторых – хорошее расположение. Предпочтение отдают недвижимости, стоимость которой со временем увеличится. В Таллинне это, например, центр города, Пыхья-Таллинн, Хааберсти и пригородный Виймси. В-третьих – качество строительства и энергосберегающие решения, которые сохранят низкие затраты даже после первого года проживания в новом жилье. В-четвертых – добавленная ценность новой квартирой. Например, застройщик предлагает готовую кухню, или новому владельцу компенсируют в течение первого года все связанные с жильем расходы, что очень важно для чувствительного к цене покупателя. Наш портфель сегодня хорошо соответствует этим условиям“.
Всего в декабре компания Endover продала 1 128 квадратных метров жилой и коммерческой недвижимости. Наибольшей популярностью пользовались 3-комнатные квартиры, средняя площадь которых составила 58,3 квадратного метра. Средняя цена проданной квартиры составила 270 539 евро, а средняя стоимость квадратного метра – 4 855 евро. Самая большая проданная квартира была площадью 96 квадратных метров, а самая маленькая – 32 квадратных метра. Самая дорогая квартира, из проданных в декабре Endover, находится в комплексе Riviera Viimsi и стоит 498 785 евро, а самая высокая цена квадратного метра составляет 5 939 евро. Самая высокая цена квадратного метра проданных коммерческих площадей составила 3 838 евро.