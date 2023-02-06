Недвижимость
06.02.2023, 09:47

ГРАФИКИ | Хотите взять кредит? Смотрите, каким должен быть ваш минимальный нетто-доход

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В Эстонии порой выше, чем в Финляндии
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Pilt on illustratiivne
ФОТО: Kaido Haagen

В Эстонии банки ожидают от ходатайствующих о жилищном кредите людей такого же нетто-дохода, как банки в Финляндии. При этом средняя зарплата и цены на недвижимость в этих странах разные, пишет Ärileht.

Рост процентных ставок и расходов на жилье рождает в людях неуверенность. В то же время сказать, что рынок недвижимости зачах, нельзя, поскольку спрос по-прежнему имеется. Что касается цен, то здесь также не наблюдается признаков спада. Напротив. Анализ бюро недвижимости Uus Maa показал, что в декабре на рынке недвижимости Таллинна был установлен ценовой рекорд. Сегодня, по данным Kinnisvara24, недвижимость в столице стоит около 3384 евро за квадратный метр, тогда как еще в прошлом году стоимость квадратного метра оставалась в районе 2500 евро.

Какой же нетто-доход необходимо иметь сегодня тем, кто желает приобрести недвижимость в кредит?

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