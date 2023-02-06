ГРАФИКИ | Хотите взять кредит? Смотрите, каким должен быть ваш минимальный нетто-доход

Рост процентных ставок и расходов на жилье рождает в людях неуверенность. В то же время сказать, что рынок недвижимости зачах, нельзя, поскольку спрос по-прежнему имеется. Что касается цен, то здесь также не наблюдается признаков спада. Напротив. Анализ бюро недвижимости Uus Maa показал, что в декабре на рынке недвижимости Таллинна был установлен ценовой рекорд. Сегодня, по данным Kinnisvara24, недвижимость в столице стоит около 3384 евро за квадратный метр, тогда как еще в прошлом году стоимость квадратного метра оставалась в районе 2500 евро.