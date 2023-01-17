ОПРОС | Повышение Euribor коснется трети жителей Эстонии

По данным опроса, проведенного Luminor в декабре, 31% жителей Эстонии ощутили на себе повышение ставки Euribor, поскольку их платежи по кредитам увеличились. В то же время 57% респондентов заявили, что повышение Euribor на них не повлияло.

Жители Харьюмаа и Пярнумаа ощутили рост ставки Euribor особенно сильно. 53% респондентов в Харьюмаа (за исключением Таллинна), 38% в Пярнумаа и 32% в Таллинне признали, что повышение Euribor повлияло на них в виде увеличения платежей по кредитам. Наименее пострадавшими являются Йыгеваский и Валгаский уезды, где 72% и 78% респондентов соответственно ответили, что их это не затронуло.

Из возрастных категорий влияние роста Euribor в наибольшей мере почувствовали 30–39-летние (46%) и 40–49-летние (43%). Самые молодые и самые пожилые не ощущают влияния: 60% 18–29-летних сказали, что не ощущают влияния роста Euribor, как и 78% 60–74-летних.

Эстония в большей степени ощущает влияние повышения Euribor, чем Латвия, где аналогичный опрос показал, что только 18% населения ощущают влияние повышения Euribor. Увеличение ежемесячных платежей больше всего ощущается в Рижском регионе. Больше всего ощущает увеличение ежемесячных платежей по кредитам в Латвии возрастная группа 30–39-летних, об этом сообщает почти каждый четвертый (23%) респондент.

По словам руководителя отдела розничных банковских услуг Luminor Танеля Ребане, повышение ставки Euribor, которая долгое время была очень низкой, ставит клиентов, выплачивающих Жилищный кредит, в новую ситуацию. Если в позапрошлом году ставка Euribor еще была отрицательной, то к началу 2023 года она выросла до 2,8%. „Конечно, это повышение процентных ставок окажет определенное влияние на семейные бюджеты в виде более высокой стоимости кредитов, но положительный момент состоит в том, что сейчас нет никаких признаков увеличения трудностей с выплатами. Людям действительно нужно пересмотреть свои расходы, но им удается хорошо обслуживать свои кредиты“, – сказал Ребане.