Пенсионные фонды вкачивают средства в местный сектор недвижимости

К примеру, пенсионные фонды LHV планируют приобрести не менее 500 съемных квартир в каждой из столиц стран Балтии, рассказывает руководитель отдела инвестиций в недвижимость пенсионных фондов LHV Райт Рийм.

На сегодня у LHV в Таллинне скуплено уже 295 квартир, в Риге – 109, в Вильнюсе пока ни одной, но это лишь вопрос времени.

В то же время для обычных людей недвижимость становится все менее доступной, отмечает эксперт по недвижимости Тыну Тоомпарк.

По его словам, в том же Таллинне в общей сложности имеется 200 000–220 000 квартир, из которых около трети сдается внаем. Можно предположить, что в будущем доля арендной недвижимости на рынке жилья лишь увеличится, поскольку доступность жилья ухудшается, указывает Тоомпарк.