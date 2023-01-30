ОБЗОР | На каких условиях можно получить жилищный кредит с нулевым взносом

Быстрый рост Euribor заставил людей с тревогой думать о своем семейном бюджете. В прошлом году средняя сумма жилищного кредита увеличилась на 10 000 евро, достигнув 113 000 евро. Тем, кто еще не взял жилищный кредит или планирует ходатайствовать в банке об еще одном кредите, обязательно нужно подумать, справятся ли они с растущими кредитными платежами. Кто может получить жилищный кредит с нулевым первоначальным взносом, на каких условиях и почему самофинансирование считается, так сказать, „хорошим тоном“? Действующие в Эстонии крупные банки дают ответы.